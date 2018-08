Autore:

Emanuele Colombo

TECNOLOGIA DA SPIAGGIA In principio c'erano le gavette, poi sono arrivate pistole ad acqua e palloncini da riempire sotto al rubinetto; quindi è stata la volta delle armi a spruzzo moderne: quelle a pompa, di varie fogge e dimensioni. Ora, nell'epoca in cui persino Elon Musk vende lanciafiamme anti-zombie, è il momento di passare al livello successivo ed ecco che arriva Spyra One: il fucile ad acqua capace di contare i colpi residui e che si ricarica dalla presa USB.

SPARA A RAFFICA Spyra One ha un design ispirato ai videogame della serie Halo e non si limita a sparare un getto d'acqua, bensì raffiche di "proiettili d'acqua" capaci di colpire con precisione, dice l'azienda produttrice, fino a 8 metri di distanza (14 metri è invece la portata massima). Proiettili contati da un sofisticato sistema elettronico che gestisce tanto la ricarica quanto la pompa elettrica integrata che mantiene pressurizzato il serbatoio per consentire lo sparo.

FUNZIONA A BATTERIA Premendo la parte anteriore dello Spyra One, in 14 secondi è possibile riempire il caricatore, pescando acqua da una piscina, un lago o un secchio. A quel punto un contatore di munizioni digitale comincerà a tenere conto dei proiettili residui in base ai colpi sparati. La batteria ricaricabile che fa funzionare il tutto dovrebbe avere autonomia per circa 45 cicli di riempimento, al termine dei quali la si potrà ricaricare tramite un cavo USB-C standard.

QUANTO COSTA Se a questo punto siete pronti a correre su Amazon alla ricerca dello Spyra One, purtroppo vi devo trattenere, perché all'acquisto ci sono alcune controindicazioni. Il prezzo di 115 euro è uno, ma non l'unico né il più grave. Si dà il caso, infatti, che il fucile ad acqua elettronico sia un progetto lanciato da poco sulla piattaforma di crowdfunding Kickstarter e che le prime consegne del prodotto siano previste non prima di agosto 2019.

RISCHIO CALCOLATO? Senza contare che Spyra One è il prodotto inedito di un'azienda nuova e non c'è alcuna garanzia che le promesse verranno mantenute. Certo, a guardare il video che pubblichiamo la voglia di correre il rischio e investire quei 115 euro è tanta...