UN SOGNO Non tutti hanno in garage una Porsche o una supercar da portare in pista per divertirsi un po', eppure il nostro desiderio di salire su una vettura esotica e di spremerla per bene in pista rimane intatto, inossidabile, chissà che un giorno…E se vi dicessi che è possibile (o quasi) realizzare questo bel sogno? Per far questo bisogna introdursi nell'abitacolo di un vero simulatore di guida. Non parlo dei 'volantini' che utilizziamo per comandare un racing game sul nostro pc o sulla Playstation (seppur alcuni di essi siano di buonissima qualità) ma parlo di un simulatore di guida professionale, creato con appositi test ingegneristici e provati da piloti professionisti, in grado di ricreare fedelmente le dinamiche di movimento delle supercar. Veri e propri simulatori dinamici, che si muovono in base alla velocità, alle sterzate, alle vibrazioni della guida reale.

IN PISTA Fbrand può aiutarci nel raggiungere il nostro sogno. E' una società di noleggio di simulatori per eventi aziendali e intrattenimento, che per i suoi simulatori sfrutta un'elevata tecnologia 'made in Italy'. I simulatori di supercar e monoposto (ma anche di camion, Formula E e moto) sono utilizzati da numerose aziende per rendere ancor più divertenti i loro eventi (come Tag Heuer e Vision Ottica), ma quello che importa a noi appassionati è che possiamo provare i simulatori Fbrand nei centri commerciali (da nord a sud Italia, come Auchan ed altre principali catene commerciali), oppure negli autodromi (come quello di Monza, Misano, Vallelunga e non solo).

OSPITE D'ECCEZIONE Inoltre, i simulatori di guida professionali di Fbrand sono stati protagonisti negli stand di Sky Sport al Motorshow Bologna (dove è stato provato anche dal giornalista Guido Meda e dall’ex pilota e conduttore tv Davide Valsecchi) e di Petronas al Motorshow di Ginevra per l’inaugurazione del Campionato Mondiale F1.