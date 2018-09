Autore:

Simone Dellisanti

SENZA CASSE Le nuove SEAT faranno sentire ai passeggeri la musica, la radio e ogni altra sorgente audio fuoriuscente dall'infotainment, senza le casse stereo. Fantascienza? Non proprio secondo Seat. La casa spagnola (facente parte del gruppo Volkswagen) sta sviluppando un nuovo sistema di audio che dovrebbe funzionare senza l'ausilio degli altoparlanti (o delle cuffie) grazie a un rivoluzionario prototipo sviluppato in collaborazione tra SEAT e Noveto (una startup che sviluppa sistemi audio).

SUONO DISTINTO I suoni che provengono dalla radio o dal Bluetooth della vettura, arriveranno solo ed esclusivamente alle orecchie del diretto interessato, senza disturbare gli altri passeggeri. Per esempio, il guidatore potra ascoltare una chiamata esterna mentre, distintamente, il suo passeggero sarà intento ad ascoltare la sua musica preferita dall'infotainment della vettura, il tutto senza disturbarsi a vicenda e senza l'ausilio di auricolari o altri strumenti esterni come gli altoparlanti, il suono arriverà direttamente alle orecchie dei diretti interessati. SEAT è entusiasta di questa nuova tecnologia che sta sviluppando, ma non si vuole sbottonare su come funzioni ne su quali siano le tecnologie su cui si basa. Lo sviluppo di questo nuovo sistema audio senza altoparlante è in corso e secondo quanto comunicato da SEAT, approderà su tutti i veicoli della Casa.