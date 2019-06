Autore:

Federico Sardo

RICARICA TUTTO, WIRELESS Da Cable Technologies una bella novità per tutti gli appassionati di Apple (e non solo): Multi Wireless Charger vi dà la possibilità di ricaricare senza fili tutti i vostri dispositivi Apple come iPhone, AirPods e Apple Watch simultaneamente.

APPLE MA NON SOLO Una novità davvero interessante in vista dell'estate, un periodo dell'anno durante il quale, trovandosi spesso in giro e lontano da casa, può essere molto utile avere l'opportunità di utilizzare un unico strumento per tutte le necessità di ricarica. Multi Wireless Charger è completamente in alluminio, ed è compatibile con iPhone 8 e superiori, ma non sarà utile solo ai possessori di smartphone con l'insegna della mela. Funziona infatti anche con Samsung S7 e superiori e con tutti i telefoni abilitati al Qi (ricarica wireless).

LE COMPATIBILITÀ Per quanto riguarda gli smartwatch funziona con Apple Watch dalla seconda serie in su, e infine può ricaricare tutti gli AirPods (gli ormai iconici auricolari senza filo di Apple) con custodia di ricarica wireless. Nella confezione di Multi Wireless Charger di Cable Technologies sono inclusi anche un alimentatore da parete e un cavo Type-C. Quanto costa? Sfortunatamente il prezzo non è ancora stato comunicato: vi terremo informati.