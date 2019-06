Autore:

Dario Paolo Botta

TONINELLI FIRMA IL DECRETO Il Ministro dei Trasporti ha firmato nella giornata di ieri il decreto che disciplina la circolazione dei nuovi monopattini, segway, monowheel e hoverboard elettrici nei centri urbani. Milano si conferma al passo coi tempi, il capoluogo meneghino sarà infatti una delle primissime città in Italia ad ospitare i test su strada dei nuovi dispositivi per la micromobilità elettrica.

L’ASSESSORE GRANELLI ESULTA Soddisfatto l’Assessore alla mobilità del Comune di Milano Marco Granelli, che riconosce i miglioramenti apportati al testo del decreto introdotti grazie ai suggerimenti proposti dall’ANCI, l’associazione dei comuni italiani. Le modifiche prevedono spazi di circolazioni più fluidi e la possibilità di utilizzare, nelle aree preposte, tutte e quattro le diverse tipologie di veicoli (monopattini, segway, monowheel e hoverboard). Milano, come detto, è fra le prime città in Italia a sperimentare questa nuova tipologia di mobilità sostenibile, che a detta dell’Assessore interesserà la cerchia dei Navigli e le zone 30. Per quanto riguarda le tempistiche, la sperimentazione dovrebbe partire a breve, mentre si prospettano tempi più lunghi per quanto riguarda il sistema di “sharing”, che dovrebbe partire subito dopo l’estate.

I VINCOLI I comuni vengono inoltre sollevati dall’onere di disseminare i centri cittadini dell’apposita segnaletica, che invece di essere installata all’inizio e alla fine delle zone interessate, dovrà essere collocata solo all’inizio di quest’ultime. Stringenti i limiti di velocità, 6 km/h per la circolazione in aree pedonali e non oltre i 20 km/h per spostarsi su piste ciclabili e zone ciclo-pedonali. Per quanto riguarda lo spostamento in ore notturne, i conducenti dei monopattini elettrici dovranno indossare appositi giubbotti retroriflettenti e i veicoli dovranno obbligatoriamente essere dotati di luci anteriori e posteriori. Per poter guidare questi nuovi dispositivi sarà richiesta la maggiore età o all’occorrenza un apposito patentino.