Autore:

Federico Sardo

NOVITÁ A 5G Al via la distribuzione del nuovo LG V50 ThinQ 5G, lo smartphone che LG Electronics ha presentato al Mobile World Congress di Barcellona. Commercializzato in partnership con Vodafone, garantisce l’accesso alla Giga Network 5G e di conseguenza alla nuova connettività 5G proposta dall’operatore.

DUAL SCREEN Quello che più ci affascina, dopo avere assistito al rinvio dello smartphone pieghevole di Samsung, è sicuramente il Dual Screen incluso nel prezzo (per i clienti Vodafone), per un’esperienza fortemente multitasking: velocissima grazie alla connessione 5G.

A COSA SERVE Il Dual Screen infatti permette di aggiungere un secondo display OLED da 6,2 pollici così da poter usare simultaneamente due app diverse al massimo della loro potenza: si può per esempio chattare con gli amici tifosi in un gruppo WhatsApp mentre si guarda la partita in streaming, segnarsi note e appuntamenti mentre si risponde alle e-mail, oppure giocare al meglio tenendo la partita su un display e il pad in un altro.

DETTAGLI Il processore di LG V50 ThinQ 5G è uno Snapdragon 855 di Qualcomm, mentre il design è quello sottile ed elegante di tutta la serie V, con uno spessore di 8,3 millimetri e un peso di 183 grammi. È sempre in nome di un design funzionale ma anche elegante che i tre obiettivi fotografici posteriori sono integrati nel corpo dello smartphone senza soluzione di continuità.

SPECIFICHE Il sistema operativo dello smartphone è Android 9 Pie, le tre fotocamere posteriori sono da 12 e 16 Mpixel (16 per il grandangolare). Sono presenti anche due fotocamere anteriori. e la memoria è da 128 giga espandibile. La batteria è da 4000mAh con ricarica rapida Quick Charge 3.0. Staremo a vedere quale sarà l'autonomia quando questa sarà impegnata ad alimentare ben due schermi.

QUANTO COSTA I prezzi di LG V50 ThinQ 5G con Vodafone in Italia partono da un anticipo di 200 euro e poi di 22,99 euro al mese per 30 rate. Al costo del dispositivo è possibile abbinare piani con traffico dati 5G: RED Unlimited Smart in offerta a 18,99 euro, RED Unlimited Ultra a 24,99 euro al mese o RED Unlimited Black con traffico 5G illimitato al costo di 39,99 euro al mese invece di 59,99 euro al mese.