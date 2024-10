Bici elettriche: dalla California arrivano le colonnine di ricarica fotovoltaiche

Contro la carenza di colonnine di ricarica, Beam Global propone una stazione fotovoltaica per e-bike che non si allaccia alla Rete

Lo stato americano della California, come sappiamo, è capofila in fatto di elettrificazione: forse più sensibile di altri alla conservazione dell'ambiente con lo spettro sempre presente del Big One (un terremoto che potrebbe scatenarsi lungo la faglia di Sant'Andrea). Ed ecco che, spinta dal successo delle bici elettriche, la Beam Global di San Diego ha sviluppato una stazione di ricarica solare apposta per le e-bike. L’ha chiamata BeamBike e promette di rendere il processo indipendente dalla rete elettrica, visto che le colonnine della BeamBike sono alimentate da energia solare e batterie.

Bergamont E-Vitess, e-bike da città

VEDI ANCHE

PANNELLI E BATTERIE Nata come Envision Solar nel 2006, Beam Global si è dedicata inizialmente alla progettazione e installazione di stazioni di ricarica solare per veicoli elettrici. Il prodotto di punta EV Arc è destinato alle auto e può essere facilmente trasportato e installato senza richiedere scavi o allacciamenti. Da qui l'idea di allargare gli orizzonti ai sistemi off grid per le e-bike. I pannelli solari montati sul tetto della stazione seguono lo spostamento del sole durante la giornata, per massimizzare la produzione di energia, mentre una batteria di accumulo la immagazzina per restituirla quando le bici sono in carica.

Tenways AGO T, la nuova e-bike per la città (e non solo)

DOVE LA METTI La batteria è disponibile in tagli da 20, 30 o 40 kWh di capacità e la stazione può ospitare fino a 12 e-bike contemporaneamente. Come l’EV Arc, anche la BeamBike non richiede connessione alla rete elettrica, il che la rende facile e veloce da installare in qualunque area di almeno 5,5 x 2,3 metri: target ideale sono parchi, campus universitari, centri commerciali e aree urbane, visto che la stazione funge anche da parcheggio protetto del veicolo durante la ricarica. I prezzi non sono ancora stati annunciati, né l'intenzione di distribuirla in Italia: tieni d'occhio il sito beamforall.com.

Pubblicato da Emanuele Colombo, 19/10/2024