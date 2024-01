Lamborghini SC63: la hypercar LMDh nel gioco gratuito CSR Racing 2

Lamborghini SC63, l'hypercar per il campionato endurance 2024, disponibile nell'app SCR Racing 2: gratis per Android e iPhone

Si chiama Lamborghini SC63 la nuova hypercar con cui la Casa di Sant'Agata debutta quest’anno nei campionati FIA World Endurance Championship (WEC) e nell'IMSA WeatherTech SportsCar Championship. Ora, il bolide del Toro si rende disponibile anche in formato virtuale nel videogame CSR Racing 2 per smartphone Android e iPhone, disponibile gratis su App Store e Google Play. Sviluppato da NaturalMotion, CSR2 è un videogioco immersivo free-to-play sviluppato apposta per dispositivi mobili. La hypercar SC63, i piloti che la porteranno in pista e altri modelli stradali Lamborghini saranno disponibili sulla piattaforma gaming di CSR2, dando agli utenti l'opportunità di gareggiare nel gioco con le versioni virtuali e realistiche delle vetture Lamborghini.

Lamborghini SC63 nel videogame CSR Racing 2

IL MARCHIO DEL GIOCO SULLE AUTO REALI L'arrivo della Lamborghini nel racing game mobile fa parte di un accordo pluriennale con l'azienda di software Zynga Inc. e prevede che il logo dell'app sarà presente sulle Lamborghini SC63 LMDh che gareggeranno a partire da quest'anno nella classe Hypercar del Mondiale Endurance e nella GTP (Grand Touring Prototype) della serie americana, nonché sulle tute dei piloti impegnati nei due campionati e sulle divise ufficiali del team Lamborghini Iron Lynx.

Lamborghini SC63 in un'app gratuita per Android e iPhone

COSA DICE LAMBORGHINI “Siamo molto soddisfatti di poter estendere la nostra partnership pluriennale con CSR Racing, data la posizione di preminenza di Zynga nel mondo del gaming. CSR rappresenta eccellenza, design ed esecuzione impeccabili, e siamo sicuri che questa partnership ci permetterà di arrivare a un numero sempre più ampio di fan provenienti da tutto il mondo, durante l’anno più entusiasmante della storia di Lamborghini Squadra Corse. Siamo fiduciosi che la SC63 avrà un grande successo all’interno del gioco, seguendo quello già ottenuto dalle nostre supersportive Huracán e Aventador, e che darà la possibilità ai giocatori di gareggiare con l’ultimo prototipo da corsa di Sant’Agata Bolognese”, ha dichiarato Christian Mastro, Direttore Marketing di Automobili Lamborghini.

Lamborghini SC63 l'hypercar LMDh in un racing game

COLLABORAZIONE A DOPPIO SENSO ''Siamo entusiasti di celebrare l'ingresso di Automobili Lamborghini nelle competizioni hypercar GTP con la prima partnership di CSR Racing con un marchio automobilistico di alto livello che coinvolge sia il mondo delle corse del gaming che quello reale - ha commentato Julian Widdows, vicepresidente Senior del settore Racing della NaturalMotion - Gli appassionati di tutto il mondo possono adesso unire la loro passione per i giochi di corse ed il loro amore per il motorsport, tifando in pista per Lamborghini Squadra Corse e gareggiando con le stesse auto su CSR2''.

Pubblicato da Emanuele Colombo, 27/01/2024