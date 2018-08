Autore:

Emanuele Colombo

AUDIO BI-ZONA Si chiama Kia Separated Sound Zone Technology, o Kia SSZ, ed è un sistema audio decisamente innovativo che potrebbe rivoluzionare l'ascolto della musica in viaggio. La particolarità? Consente a ciascun passeggero di sentire quello che preferisce, che si tratti di musica, una conversazione telefonica o un podcast: senza che il suo ascolto interferisca con quello degli altri e... senza bisogno delle cuffie!

COME FUNZIONA Kia lavora a questa tecnologia audio già dal 2014 e dovrebbe essere pronta per installarla nei suoi nuovi modelli entro i prossimi due anni. Come funziona? È l'evoluzione delle attuali tecnologie per la cancellazione del rumore a bordo delle auto: un sistema che, attraverso numerosi altoparlanti, aumenta o diminuisce localmente i livelli audio, creando zone sonore separate. Con la tecnologia SSZ di Kia, ogni passeggero può collegare il proprio smartphone tramite Bluetooth e ascoltare la propria musica senza interferenze. Le chiamate telefoniche private possono persino essere isolate ai singoli passeggeri.

IN VISTA DELLA GUIDA AUTONOMA "I clienti nell'era della navigazione autonoma richiederanno opzioni di intrattenimento sempre più personalizzabili all'interno dei loro veicoli, tra cui innovazioni tecnologiche come il Separated Sound System", dice Kang-duck Ih, Ricercatore presso il laboratorio di acustica (NVH) di Kia: "Spero che offrendo a conducenti e passeggeri spazi audio indipendenti e su misura, sperimenteranno un ambiente di trasporto più confortevole e divertente". E magari non litigheranno più per il programma da ascoltare, aggiungiamo noi.