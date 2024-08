"Sgumme aggratis" con JDM: Rise Of The Scorpion su Steam

Se il drifting ti affascina, ma in garage hai solo un carrello della spesa, puoi trovare parziale consolazione in JDM: Rise Of The Scorpion, prologo gratuito del titolo JDM: Japanese Drift Master, incentrato - ovviamente - sul mondo del drifting giapponese. C’è molto da apprezzare in Rise Of The Scorpion. L’ambientazione intorno al fittizio Lago Haikama è incantevole, punteggiata da piccoli paesi e strade secondarie. È un’atmosfera molto diversa dall’oscurità urbana permanente di altri giochi del genere e scenari ben disegnati di un mondo di gioco aperto fanno da cornice a missioni da completare, che faranno luce sulla storia del liceale ribelle Hatori. Qui sotto il video-trailer ufficiale del gioco.

GRATIS SU STEAM Ma JDM: Rise of the Scorpion non è solo gare e auto da sbloccare e preparare. Parte dell'esperienza sono le tavole di un manga digitale che spiegano per filo e per segno la storia di Hatori, che da rampollo di buona famiglia tradizionale scala le classifiche delle corse clandestine con il nome, appunto, di Scorpion. Poi, chiaro, la simulazione è al centro del gioco, con condizioni mutevoli del meteo, della luce nel passaggio tra giorno e notte e pure del traffico: non si corre in pista, qui. Bella la grafica, con un buon grado di fotorealismo e giochi di luce di grande effetto. E il bello è che è tutto gratis. Si gioca su PC tramite la piattaforma Steam.

Pubblicato da Emanuele Colombo, 31/08/2024