ChatGPT come assistente di bordo, un marchio auto ci sta già pensando

Si è imposta in un battibaleno come l'app ''consumer'' dal tasso di crescita più rapido di sempre, raggiungendo oltre 100 milioni di utenti in soli due mesi. E a meno che tu, gli ultimi due mesi, non li abbia trascorsi in stato di ibernazione, di ChatGPT avrai quantomeno sentito parlare. E senza che nessuno te lo suggerisse, ti sarai probabilmente anche immaginato quali effetti l'ultra-evoluto software di intelligenza artificiale sviluppato dalla californiana OpenAI possa avere sulla guida delle auto. Non sei l'unico ad aver avuto l'illuminazione. Anche General Motors sta valutando la possibilità di utilizzare ChatGPT a bordo dei suoi veicoli. Scommettiamo che GM sarà solo il primo marchio di una lunga serie?

PRIORITY BOARDING Per l'accesso alle tecnologie e allo sconfinato bagaglio di conoscenze del chatbot delle meraviglie, GM gode di una corsia preferenziale in quanto partner di Microsoft (di recente entrata nel capitale azionario di OpenAI) nel campo della guida autonoma: Cruise AV, la società che per General Motors sviluppa sistemi di self driving, si appoggia al servizio di cloud computing Microsoft Azure.

AH È PURE INGEGNERE... Durante un recente colloquio con Reuters, il vicepresidente di GM Scott Miller ha confermato che ChatGPT potrebbe presto salire sulle auto del Gruppo ed essere utilizzato non solo come semplice software di assistenza vocale, bensì come strumento per accedere a una quantità di informazioni ben maggiore, rispetto a quanto sia possibile tramite i sistemi già in uso. Un esempio qualsiasi: in caso di foratura, su esplicita richiesta l'app potrebbe riprodurre sul display dell'infotainment un video didattico su come sostituire una gomma. E così via.

AI - CAR EDITION In realtà, l'assistente tuttofare che GM ha intenzione di integrare sui propri modelli non è esattamente la stessa identica versione di ChatGPT con la quale i più curiosi di noi hanno già familiarizzato. Si tratta, semmai, di un assistente personale che utilizzerà gli stessi modelli digitali e linguisitici di intelligenza artificiale di ChatGPT, programmato tuttavia per fornire risposte ancora più specifiche e pertinenti. Si avvicina insomma il momento in cui ChatGPT - e derivazioni varie - conquisteranno pure la laurea in automobilismo. Tutorial su riparazioni e poi chissà, la guida autonoma. GM, ma anche tutti gli altri Costruttori. Ognuno con la sua versione. Tanti scenari, troppi per riassumerli in un solo contenuto (scritto da un essere umano).

Pubblicato da Lorenzo Centenari, 13/03/2023