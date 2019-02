Autore:

Simone Dellisanti

LA NOVITA' In occasione della Milano Fashion Week, o come la chiamiamo noi italiani la ‘Settimana della Moda’, la kermesse che presenta al suo interno eventi importanti a livello mondiale per lanciare le tendenze in fatto di abbigliamento, moda e accessori, Garmin presenta due nuove versioni stilose ed eleganti del suo hybrid smartwatch, il Garmin vívomove HR.

FUNZIONI I nuovi hybrid smartwatch oltre a voler far bella figura sul polso di ogni self-made man o self-made woman grazie ai colori dell’acciaio e dell’oro, accostati alla pelle lavorata artigianalmente è tecnologicamente all'avanguardia, grazie alla presenza della rilevazione cardiaca e alle nuove funzioni fitness che determinano la propria età fisica (comparandola a quella anagrafica), calcolando anche l’indice di stress. Senza contare che Garmin vívomove HR fornisce indicazioni su calorie bruciate, numero di passi compiuti, piani di scale saliti, qualità del sonno e prevede profili sport preimpostati per running, walking e cardio. Insomma, il compagno ideale per le serate con gli amici nei lounge bar e per le sedute più pesanti di allenamento.

STILE Il Garmin vívomove HR prevede uno schermo LCD touch-screen nascosto nel quadrante che ospita a sua volta delle vere e proprie lancette fisiche che segnano l’orario. Il display touch visualizza i dati registrati dalle numerose funzioni fitness dell’orologio e si attiva con un semplice movimento di rotazione del polso oppure con un tocco della punta delle dita.

LA APP I dati rilevati durante la sessione di allenamento vengono scaricati direttamente su Garmin Connect tramite l’app dedicata Garmin Connect Mobile per averli sempre a portata di mano sul proprio smartphone. Da non dimenticare infine l’attivazione delle Smart Notification grazie alle quali è possibile ricevere e-mail, SMS, chiamate in arrivo e notifiche push.

LA BATTERIA Una nota a parte merita la batteria croce e delizia di molti smartwatch in commercio. Il Garmin vívomove HR è dotato di una batteria ricaricabile con durata fino a due settimane in modalità orologio e fino a 5 giorni con Smart Notification attive. Ah, quasi dimenticavo! Il vívomove HR è impermeabile fino a 5 atmosfere.

IL PREZZO Garmin vívomove HR Gold e vívomove HR Silver, saranno disponibili nelle orologerie rivenditrici ufficiali Garmin a partire da marzo 2019 ad un prezzo consigliato al pubblico di 349,99 Euro. Acquistando uno dei due nuovi modelli di Garmin vívomove HR dal 1° al 31 marzo 2019 si riceverà uno sconto di 50,00 Euro sul prezzo di listino.