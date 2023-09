EICMA 2023, l’80esima edizione apre nel segno del gaming

Fa ancora caldo e sembra estate, ma la verità è che manca poco più di un mese all’apertura dei battenti dell’80esima edizione di EICMA, l’Esposizione internazionale delle due ruote che si terrà nei padiglioni di Fiera Milano a Rho. E che quest’anno inizia subito con una grande novità: la nascita della EICMA Esports Arena, un’area dedicata al mondo degli sport simulati e dei videogame dedicati al motorsport.

EICMA 2023, in fiera si gioca la finale del campionato Esports

IL TORNEO Al centro dell’evento c’è un campionato online di motocross chiamato EICMA Esports MX, aperto ai giocatori di tutta Europa. Si corre sul videogame MX Bikes, e prevede quattro gare a calendario a partire dal prossimo 2 ottobre, che porteranno i primi dieci classificati a sfidarsi direttamente in fiera per la finalissima. Nel corso della manifestazione, inoltre, all’interno dell’Arena si alterneranno e saranno coinvolti piloti, personaggi dello spettacolo e influencer.

IL CALENDARIO Le gare si svolgeranno sulle riproduzioni digitali delle piste italiane più iconiche: Maggiora (2 ottobre), Arco di Trento (9 ottobre), Mantova (16 ottobre) e Riola Sardo (23 ottobre). La finalissima invece si correrà sulla versione virtuale di Motolive, allestita ogni anno nell’area esterna del quartiere fieristico. Ai vincitori la possibilità di andare in Qatar ad assistere alla gara di Moto GP di Losail.

VEDI ANCHE

COME ISCRIVERSI E SEGUIRE LE GARE Le iscrizioni sono già aperte: tutte le informazioni e il regolamento ufficiale sono sul sito di EICMA. Le gare verranno trasmesse sul canale Twitch di EICMA e su quello di Init Esports.

EICMA 2023: fino al 18 settembre prezzi dei biglietti scontati

LE DICHIARAZIONI “Attraverso questa iniziativa di EICMA diamo ai giovani la possibilità di vivere un'esperienza entusiasmante”, ha dichiarato Stefy Bau, CEO di Init Esports, partner tecnologico dell’evento (e già campionessa pluri-iridata di motocross). “Siamo lieti di contribuire anche a promuovere l'interesse per il settore”. “Si tratta di un’opportunità privilegiata per coinvolgere giovani e giovanissimi e promuovere i valori del nostro mondo”, ha aggiunto Giacomo Casartelli, direttore esecutivo di EICMA. “Questo nuovo contenuto è per noi un posizionamento strategico voluto e ricercato, uno strumento efficace e indispensabile per creare un ponte tra il mondo digitale e quello fisico senza soluzione di continuità e per dialogare con i futuri clienti dell’industria che portiamo in scena”.

Pubblicato da Claudio Todeschini, 30/09/2023