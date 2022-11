Celly SnapBike, supporto per smartphone a prova di città (e non solo)

Lo smartphone è ormai diventato il compagno più cruciale nella nostra vita di tutti i giorni, e non solo per telefonare: pagamenti digitali, streaming, musica, svago, messaggistica, e ovviamente navigazione. Strumenti a cui non si può rinunciare neppure quando ci si sposta in bicicletta o in monopattino: per orientarsi in città, ma anche per scegliere la musica in sicurezza o controllare le notifiche, senza dover sfilare il telefono dalla tasca o - peggio ancora - guidare con una mano sola sul manubrio.

Celly SnapBike, il supporto

CITTÀ E MONTAGNA Celly è un marchio del gruppo Esprinet specializzato in accessori per smartphone, tra cui lo SnapBike che ho provato nelle scorse settimane, e che fa parte della Snap Collection. Si tratta di un supporto robusto e affidabile, che secondo l’azienda è ideale per chi pedala in fuoristrada, su percorsi accidentati o all’aria aperta. Dopo anni di commuting in bicicletta, tra dossi e marciapiedi, pavé e binari del tram, buche e radici sotto l’asfalto, sono fermamente convinto che un supporto come SnapBike sia indispensabile anche in città.

Celly SnapBike, il supporto visto da davanti

UNBOXING All’interno della scatola di Celly SnapBike troviamo il supporto vero e proprio e due spessori che permettono di utilizzarlo su manubri di diametro differente. C’è poi una placca da applicare sul retro del telefono oppure sulla cover. La soluzione più sicura rimane quella di una cover con l’aggancio integrato: al momento questa soluzione è disponibile solo per l’iPhone 13 (anche in versione Pro) di Apple.

Celly SnapBike, nella confezione due adattatori per manubri di diametro diverso

NON MOLLA MAI L’adesivo che si trova sulla piastra è 3M, garanzia di tenuta e durata nel tempo. Celly mi ha gentilmente fornito una cover specifica per il mio modello di smartphone, a cui ho applicato la piastra in dotazione. Dopo tante settimane di utilizzo - e tanti km percorsi - il mio scetticismo e la mia preoccupazione circa la tenuta nel tempo si sono sciolti come neve al sole: la placca non si è spostata di un millimetro, e l’adesivo non dà cenno di voler mollare la presa. Solo un piccolo suggerimento: sarebbe utile aggiungere nella confezione (delle cover o di SnapBike) qualche aiuto - anche visivo - che suggerisca la posizione più corretta per il fissaggio della placca sulla cover del telefono, in modo da assicurare il corretto bilanciamento dello smartphone, e magari senza il rischio di incollarla storta.

Celly SnapBike, la placca applicata alla cover

MONTAGGIO Il supporto si avvita al manubrio in pochi secondi: gli spessori in dotazione lo rendono adatto alla gran parte di quelli in commercio, sia di monopattini che di biciclette (muscolari o elettriche). Si può montare indifferentemente a destra o a sinistra, scegliendo la zona del manubrio meno “affollata”, e questo lo rende particolarmente versatile. La rapidità con cui si fissa è la stessa con cui lo si smonta: se cambiate spesso mezzo (per esempio la MTB per le uscite domenicali e il monopattino per il commuting settimanale), si può spostare dall’uno all’altro con estrema facilità. SnapBike permette anche di regolare l’angolazione del supporto, così da avere la miglior visuale possibile dello schermo.

Celly SnapBike, l'angolazione del supporto è regolabile

DUE PICCOLI AVVERTIMENTI Essendo il meccanismo di fissaggio a vite, assicuratevi di stringerlo bene: le continue vibrazioni a cui è sottoposta la bici (o il monopattino) rischiano alla lunga di allentare il supporto, che potrebbe girarsi verso il basso. Non c’è comunque pericolo per il telefono, perché anche in quel caso rimane saldamente fissato allo SnapBike. Attenzione ai manubri a sezione leggermente conica: c’è il rischio che il supporto scivoli lentamente verso la sezione con diametro minore. In questo caso, se riuscite, cercate di fissarlo nella zona più regolare possibile.

COME FUNZIONA SNAPBIKE Il meccanismo di aggancio vero e proprio è semplicissimo, e uno dei più pratici provati in questi anni: basta appoggiare il telefono sul supporto, con la piastra in corrispondenza della linguetta rossa, e spingere lo smartphone fino a sentire un “clic”, che indica che il telefono è fissato in maniera sicura. Per sganciarlo, si abbassa la linguetta rossa sotto il supporto, si ruota lo smartphone di 45° e si stacca. Un’operazione molto semplice, che può essere svolta anche con una mano sola.

Celly SnapBike, il fissaggio al manubrio è a vite

A PROVA DI FURTO Celly non lo dice esplicitamente, ma lo dico io: rispetto ad altri “universali” a ragno, oppure a clip, uno dei vantaggi di sistemi di questo tipo è che impediscono a un malintenzionato di passaggio di strappare il telefono dal supporto. Una sicurezza in più.

CONCLUSIONI Celly SnapBike non è un supporto universale che si adatta a tutti gli smartphone, di ogni peso e taglia: questo vuol dire che non è “pronto all’uso”, e che richiede una cover specifica, oppure - come in questo caso - un adattatore da applicare alla propria cover. E quando si cambia telefono, si deve prendere un nuovo adattatore. Un limite ampiamente compensato dal vantaggio di viaggiare in assoluta serenità e tranquillità, la stessa con cui ho pedalato io nelle settimane di questa prova. Aggiungo anche una inaspettata versatilità, data dalla semplicità con cui si smonta e rimonta da tanti tipi di bicicletta e monopattini.

Celly SnapBike, supporto per smarpthone per bici e monopattini

PREZZO E DISPONIBILITÀ Celly SnapBike costa 29,99 euro, prezzo a cui va aggiunta una manciata di euro per una eventuale cover dedicata - se non volete applicare la piastra adesiva a quella che usate abitualmente, oppure direttamente al telefono (no, vi prego no). La cover specifica per iPhone 13 costa 24.99 euro. Oltre al supporto per bicicletta, la gamma Snap prevede agganci per le bocchette d’aerazione dell’auto, per gli specchietti e per i manubri delle moto. La piastra di supporto di ricambio costa 9,99 euro. Se come me amate gli anelli per tenere il telefono, nella collezione Snap è presente anche un ring holder a 12,99 euro.