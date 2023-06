Come si guida una supermotard? Guarda il video di Brandon Paasch

Quando si seppe delle prime supermotard tutti noi motociclisti ci esaltammo come matti per il modo in cui i campioni le guidavano. Per questo ci aspettavamo un'esplosione del mercato delle enduro ''cattive'' dotate di gomme e freni stradali. Così non fu, anche perché a dispetto delle chiacchiere che si sentono da sempre nei bar la domenica, i manici che davvero sono in grado di guidarle come meritano sono pochissimi e anzi avere una di queste moto parcheggiata davanti al pub sbugiarda immediatamente le reali capacità del proprietario. Guardate il video qui sotto, tratto da YouTube, e ditemi se non vi prende la scimmia!

IL PILOTA NEL VIDEO Rizze, stoppie e derapate interminabili (in gergo, glisse) con tanto di gomito per terra: il protagonista del video Brandon Paasch non ha certo bisogno di millantare le sue doti. Pilota Motoamerica Stock 1000 per Altus Motorsports, Paasch ha anche vinto la Daytona 200 2021 e 2022, ha ottenuto il terzo posto nel campionato Motoamerica Supersport 2020 e il titolo di campione britannico Moto3 nel 2019. E doti velocistiche a parte, pare chiaro che nel video qui sopra si diverte un bel po'. Come non invidiarlo, anche solo un pochino?

Pubblicato da Emanuele Colombo, 03/06/2023