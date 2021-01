CRISI D'ASTINENZA Un motociclista felice lo riconosci dai moscerini spiaccicati sui denti, diceva un vecchio adagio, ma in questi tempi di pandemia, lock down e zone rosse, una ritemprante uscita domenicale o una pistata in tuta di pelle sono sogni mostruosamente proibiti. Per i più fortunati, quelli che hanno disponibilità economiche e di spazio, un palliativo c'è. Non è una novità assoluta, va detto, ma le circostanze mi inducono a riproporlo come la peperonata. E che peperonata!

DAL SIMULATORE AI VIDEOGAME Si chiama Moto Trainer (qui il sito dell'azienda) ed è un supporto a cui puoi ancorare una qualunque moto vera, collegato a un simulatore: ti permette di allenare il trasferimento del peso e le curve nel comfort del tuo garage. Ginocchio e gomito a terra in tutta sicurezza, anche quando fuori nevica, su qualunque circuito del Motomondiale: grazie a Dorna, che si dice sostenga il progetto come mossa a supporto del lancio degli eSports. E quando hai finito di allenarti con il simulatore ''serio'', la pedana può diventare un controller per il videogame, collegata al PC o alla XBox.

QUANTO COSTA Giochi a parte, il simulatore analizza le prestazioni del pilota, monitorando l'uso di acceleratore, freni, cambio e traiettorie (nel video qui sopra Marco Bezzecchi, pilota di Moto 2, nella Misano virtuale). E fornisce letture di telemetria adeguate per aiutarti a imparare dove puoi migliorare. Il Moto Trainer consente di inclinare la moto - la tua moto - fino a 50 gradi, aiutandoti a imparare il trasferimento del peso e l'aderenza in curva. Ci riesce grazie ad attuatori che forniscono il force feedback su forcella e discesa in piega. Che tuttavia sono opzionali: si parte da 4.900 euro per arrivare, attraverso due step intermedi, a 14.900 euro con la configurazione top, quella adatta anche per competere online con altri motociclisti. Il listino è allegato qui sotto in formato PDF.