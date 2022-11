La pazza gara con le moto dei postini: ecco il Postie Bike GP nel video

Il web è pieno zeppo di video di moto quantomeno particolari e anche sul nostro sito ve ne abbiamo mostrati diversi. L'ultimo è quello che ha come protagonisti Marc Marquez e Dani Pedrosa, alle prese con gli scooter Honda Cub 110 in pista, ma forse ancor più singolare è la corsa tra scooter a 3 ruote porta pizze... Oggi, sulla stessa lunghezza d'onda, vi proponiamo il Postie Bike GP, la gara tra scooter dei postini!

IL GP DEI POSTINI Il breve video rende l'idea di quanto queste motorette – si tratta delle Honda CT110 – possano essere divertenti. D'altra parte non servono tonnellate di CV o ciclistiche da corsa, anzi, con una moto facile da guidare è tutto più semplice. In questo caso, trattandosi di motociclette pressoché originali, si parla di soli 6,3 CV di potenza massima (che viene misurata al banco): il regolamento parla chiaro e non si può barare.

POSTIE BIKE GP La gara dei postini – Postie Bike Grand Prix – va in scena tutti gli anni in Australia dal 2014. Questo video è uno dei più carini che possiate trovare su YouTube – arriva dal canale di Ultimate Automotive – ma ci sono molti filmati di tutte le edizioni. Se non fosse dall'altra parte del mondo... mi iscriverei!

Pubblicato da Michele Perrino, 27/11/2022