Autore:

Matteo Larini

FP1, REA DAVANTI Sul tracciato romagnolo di Misano Adriatico, il pilota nordirlandese ha siglato la miglior prestazione al mattino, davanti alla Yamaha di Van der Mark e al leader del mondiale Alvaro Bautista su Ducati, distanti rispettivamente 196 e 234 millesimi. Il campione in carica ha trovato la miglior prestazione nel finale, ed è riuscito a mettersi davanti a tutti. Buon quarto Lowes e quinto Davies sull’altra Ducati ufficiale.

YAMAHA COMPETITIVE Buona la prestazione delle Yamaha, in seconda posizione con Van Der Mark e quarta con Lowes. Sicuramente si tratta di un inizio incoraggiante per la casa giapponese, che già dalla prima sessione è sembrata in grado di lottare con Kawasaki e Ducati. Chi, invece, ha avuto una sessione poco positiva è stato Michele Pirro, solo quattordicesimo a oltre un secondo dalla vetta. L’italiano si è reso protagonista di una scivolata in curva 13 che gli ha compromesso il lavoro della sessione. Settimo Marco Melandri a sei decimi esatti da Rea.

FP2, SPUNTA VAN DER MARK Dopo una prima sessione in gran spolvero con la seconda posizione, l’olandese della Yamaha si è issato davanti a tutti al pomeriggio, sotto il sole cocente della riviera romagnola. Seconda posizione, a 135 millesimi, per il pilota della Ducati Alvaro Bautista, ancora una volta nella top-3, chiusa dal tedesco Cortese, che conferma la grande competitività della YZF R1 sul tracciato italiano.

REA QUINTO Se Van Der Mark e la Yamaha sorridono, in casa Kawasaki è tempo di analisi. Primo al mattino, il campione uscente ha chiuso in quinta posizione al pomeriggio, a 422 millesimi dalla miglior prestazione, con un tempo peggiore rispetto alla mattina: se avesse ripetuto la stessa prestazione anche nella sessione pomeridiana, il nordirlandese sarebbe secondo a meno di un centesimo dalla vetta. Quarto Sykes su BMW (al mattino aveva chiuso sesto). Tra gli italiani, decimo Melandri a 7 decimi e undicesimo Pirro a 863 millesimi.

WSBK Misano, risultati FP1

Posizione Pilota Moto Tempo Distacco 1 J. REA Kawasaki ZX-10RR 1'36.029 2 M. VAN DER MARK Yamaha YZF R1 1'36.225 0.196 3 A. BAUTISTA Ducati Panigale V4 R 1'36.263 0.234 4 A. LOWES Yamaha YZF R1 1'36.380 0.351 5 C. DAVIES Ducati Panigale V4 R 1'36.544 0.515 6 T. SYKES BMW S1000 RR 1'36.555 0.526 7 M. MELANDRI Yamaha YZF R1 1'36.629 0.600 8 L. HASLAM Kawasaki ZX-10RR 1'36.714 0.685 9 S. CORTESE Yamaha YZF R1 1'36.825 0.796 10 T. RAZGATLIOGLU Kawasaki ZX-10RR 1'36.914 0.885 11 M. RINALDI Ducati Panigale V4 R 1'36.955 0.926 12 M. REITERBERGER BMW S1000 RR 1'36.968 0.939 13 S. CAVALIERI Ducati Panigale V4 R 1'37.309 1.280 14 M. PIRRO Ducati Panigale V4 R 1'37.311 1.282 15 L. BAZ Yamaha YZF R1 1'37.490 1.461 16 L. MERCADO Kawasaki ZX-10RR 1'37.597 1.568 17 J. TORRES Kawasaki ZX-10RR 1'37.626 1.597 18 L. ZANETTI Ducati Panigale V4 R 1'38.031 2.002 19 A. DELBIANCO Honda CBR1000RR 1'38.532 2.503 20 Y. TAKAHASHI Honda CBR1000RR 1'38.650 2.621 21 R. KIYONARI Honda CBR1000RR 1'38.842 2.813 22 D. SCHMITTER Yamaha YZF R1 1'40.379 4.350

WSBK Misano, risultati FP2