Dramma per Noriyuki Haga: il figlio Ryota muore in gara

Una terribile notizia è arrivata domenica pomeriggio dal Giappone: Ryota Haga, figlio di Noriyuki Haga, è tragicamente morto in un incidente avvenuto in una gara motociclistica della classe Supersport 600 dell'All Japan Road Race Championship disputata sul circuito Autopolis.

LA DINAMICA DELL'INCIDENTE La notizia è stata diffusa sui social dal fratello maggiore Akito, anche lui motociclista, e dalla stessa Yamaha che, riportando l'annuncio di Akito, ha scritto: ''Notizie devastanti dall'All Japan Road Race Championship di oggi riguardanti Ryota Haga, figlio di Noriyuki. Inviamo le nostre più sincere condoglianze alla famiglia Haga in queste tragiche circostanze''. Il 21enne partiva dalla quarta posizione, ma allo spegnimento dei semafori la sua Yamaha R6 è rimasta ferma, venendo centrata da altre due moto provenienti dalle file successive della griglia di partenza.

FIGLIO DEL MITICO NORIYUKI Ryota aveva trascorso parte dell'infanzia in Italia, assieme al padre Noriyuki Haga, stella del Mondiale Superbike negli anni '90 e 2000 e pilota titolare Ducati nel biennio 2009-10. Il classe 1975, amato dal pubblico per la sua grande simpatia, ha partecipato a 314 gare del campionato, vincendone 43 e concludendo per ben tre volte in seconda posizione della classifica generale. Per lui anche 2 stagioni a tempo pieno nella classe regina del Motomondiale, prima in 500 con la Yamaha nel 2001 e poi in MotoGP con l'Aprilia nel 2003. A lui e alla sua famiglia vanno le nostre sentite condoglianze.

Pubblicato da Luca Manacorda, 08/09/2024