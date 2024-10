Tragedia al Rallye du Maroc: muore il francese Baudry

Un incidente fatale ha colpito il Rallye du Maroc, gara attualmente in corso utilizzata da molti protagonisti del Mondiale Rally Raid come preparazione per la prossima Dakar. Il francese Frederic Baudry, caduto nel corso della prima tappa in programma lunedì, è morto alcune ore dopo in seguito alle ferite riportate.

INUTILI I SOCCORSI L'incidente è avvenuto attorno al 97° km della prima tappa, poco oltre la metà del percorso. Il direttore di gara David Castéra ha spiegato che Baudry è stato trovato privo di sensi quando i soccorsi sono arrivati sul posto. Elitrasportato all'ospedale di Zagora, è morto alle 16:45 ora locale. Il francese stava gareggiando in sella a una Kove 450 Rally preparata dal team francese Nomade Racing, il quale sui social ha poi confermato la tragica notizia: ''Questa sera, l'intera squadra è profondamente scossa dalla tragica scomparsa di Fred... I nostri pensieri più sinceri vanno innanzitutto alla moglie e ai figli. Fred, prepara delle belle tracce per noi lassù! Ci sarebbe piaciuto accompagnarti fino alla fine del tuo sogno a Dakar...''.

IL SOGNO DELLA DAKAR Baudry, 46 anni, era alla seconda presenza nel Mondiale Rally Raid, dopo aver esordito nel 2023 sempre nel Rallye du Maroc, categoria W2RC. Lo scorso anno chiuse 73° nella sua categoria, mentre nel prologo disputato domenica aveva ottenuto la 92esima prestazione di classe. Come scritto anche da Nomade Racing nel suo comunicato, Baudry sperava di poter prendere parte alla prossima edizione della Dakar. Lascia la moglie Karine e i figli Coralie e Allan: ''Voleva realizzare il suo sogno e attraversare le dune di sabbia - ha scritto su Facebook Karine - Lo ha fatto, ma purtroppo oggi la sua passione ha avuto la meglio sul suo cuore. Annunciamo con dolore la morte di Fred, amore mio, il caro padre di Coralie e Allan e vostro amico''. Il Rallye du Maroc, che vede al via numerosi dei protagonisti che ritroveremo alla Dakar tra cui le novità Dacia Sandrider e Ford Raptor T1+, terminerà venerdì 11 ottobre.

Pubblicato da Luca Manacorda, 09/10/2024