Petrucci torna in testa al MotoAmerica. Gagne, che botto! VIDEO

SFIDA SERRATA Dopo l'avvio sprint di Austin, il campionato MotoAmerica si è fatto più arduo per Danilo Petrucci e per il suo team Ducati, con il fortissimo ritorno del campione Jack Gagne su Yamaha che era passato in testa al mondiale di fronte a un comunque sempre costante Petrux. Ieri notte, nella seconda gara del weekend al Brainerd International Raceway, Danilo era secondo alle spalle del pilota statunitense che però si è steso, commettendo un grave errore e disintegrando la sua moto. Al ragazzone ternano è bastato tenere a bada la concorrenza di Petersen e Jacobsen per vincere la prova (era stato terzo in gara-1) e riportarsi in testa al mondiale. La classifica vede ora Petrucci al comando con 253 punti, contro i 240 di Gagne e i 215 di Petersen, quando mancano ancora 3 weekend di gara al termine della stagione: Pittsburgh (19-21 agosto), New Jersey (9-11 settembre) e Alabama (23-25 settembre). Di seguito gli highlights di Gara-2 a Brainerd, trovate il video dello spaventoso incidente di Gagne dal minuto 3:20 in poi.

Pubblicato da Simone Valtieri, 01/08/2022