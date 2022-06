Dall'Igna su Petrucci: futuro in Superbike? Ma prima il MotoAmerica

IL TUTTOFARE Dopo l'esordio trionfale nel MotoAmerica, sono arrivati i primi problemi anche per Danilo Petrucci, che si è dovuto cimentare su piste inedite e poco sicure. Il ragazzone ternano in sella alla sua Panigale V4 R, però, sta rispondendo da campione e continua a mantenere la vetta della classifica dopo 4 eventi con 140 punti contro i 133 di Scholtz, i 115 di Gagne e i 103 di Petersen. Intervistato dai colleghi di GPOne, il generale manager della Ducati, Gigi Dall'Igna, ha spiegato quali sono i piani della casa emiliana per il Petrux, che dopo aver vinto gare in MotoGP, alla Dakar e in MotoAmerica, proverà a farlo anche nel Mondiale Superbike, al fine di tenere alto il suo nuovo soprannome: the Handyman (il tuttofare).

Gigi Dall'Igna (Ducati)

VEDI ANCHE

FUTURO IN SUPERBIKE ''Danilo è un pilota interessante sotto tanti aspetti - ha spiegato Dall'Igna - è stato legato alla Ducati per molto tempo e sta facendo delle cose bellissime per noi in MotoAmerica. Se pensso alla sua vittoria al Mugello, mi emoziono ancora oggi, è stata una cosa bellissima. Danilo è un pilota importante per la Ducati, così come il MotoAmerica è un campionato importante. Lui vuole vincerlo, una volta fatto questo penseremo alle opzioni future, una delle opzioni è portarlo nel mondiale Superbike, ma è ancora presto per parlarne. In ogni caso potrebbe fare una wild card già quest'anno, è una prospettiva sulla quale stiamo lavorando''.

Pubblicato da Simone Valtieri, 10/06/2022