SULLA CRESTA DELL'HONDA Neanche il tempo di lasciarsi alle spalle la concitata stagione 2020 che la MotoGP è già proiettata alla prossima stagione. Sarà la Honda il primo team a presentare ufficialmente le sue armi in vista del campionato 2021 e lo farà nella mattinata di giovedì 10 dicembre con una diretta streaming che inizierà alle 10.01 nel corso della quale verranno presentati i piloti di Moto3, Moto2 e MotoGP. Ci sarà dunque Pol Espargaro, in arrivo dalla KTM, e c'è grande attesa per Marc Marquez, di recente operato per la terza volta al braccio infortunato. Il campionissimo spagnolo dovrebbe saltare l'avvio di stagione e potrebbe essere rimpiazzato da Stefan Bradl - il pilota tedesco che per tutto l'anno ha fatto le sue veci - o magari da un pilota a sorpresa (Andrea Dovizioso?), se i tempi di recupero dovessero confermarsi lunghi. In ogni caso la presentazione di Honda Racing Corporation è il primo passo ufficiale in vista del prossimo campionato, che dovrebbe scattare il 28 marzo 2021 a Losail, in Qatar. Covid-19 permettendo.

Ma non sarà il giorno dei soli piloti del Motomondiale. La Honda presentereà per la prima volta in un grande show oltre ai team e ai piloti iscritti ai mondiali di MotoGP, Moto2 e Moto3 anche quelli del World Superbike, dell'EWC, MXGP, AMA SX, Trial GP e Dakar Rally!

Di seguito il link per vedere in diretta la presentazione su Youtube. Il via dello streaming è previsto per le ore 10.00 di giovedì 10 dicembre 2021.

La lineup Honda per il Motomondiale 2021

MOTOGP

Repsol Honda Team - Marc Marquez, Pol Espargaro

LCR Honda Idemitsu/Castrol - Taka Nakagami, Alex Marquez

MOTO3

Team Gresini Moto3 - Gabriel Rodrigo, Jeremy Alcoba

Rivacold Snipers Team - Filip Salac, Andrea Migno

Honda Team Asia - Andi Farid Izdihar, Yuki Kunii

Sic 58 Squadra Corse - Tatsuki Suzuki, Lorenzo Fellon

Petronas Sprinta Racing - Darryn Binder, John McPhee

Leopard Racing - Dennis Foggia, Xavier Artigas

WORLD SUPERBIKE

Team HRC - Alvaro Bautista, Leon Haslam

MIE Racing Honda Team - ?