Autore:

Simone Valtieri

LO SCONTRO DEI GIGANTI Così si potrebbe ribattezzare una sfida tra il campionissimo di Formula 1 Lewis Hamilton, cinque titoli nel carniere e il sesto già prenotato, e Marc Marquez, fenomeno della MotoGP ccon altrettanti allori nella classe regina (7 complessivi considerando anche i titoli in 125 e Moto2) e anch'esso un diritto di prelazione sul sesto già riscattato. La guerra dei mondi tra il campione delle due ruote e quello delle quattro. Già, ma su cosa gareggerebbero, su un'Ape Piaggio a tre ruote?

DOPPIA SFIDA Ovviamente no. La competizione, secondo Marquez che dalle colonne di SportsMail ha lanciato il guanto di sfida, dovrebbe svolgersi in entrambi gli ambiti, in sella a una MotoGP e al volante di una Formula 1, in due manche. Entrambi non sono digiuni dell'universo altrui: Marc Marquez grazie allo sponsor Honda ha potuto provare una Toro Rosso la scorsa estate mentre Lewis Hamilton, qualche mese più tardi, provò una Yamaha Superbike del team Pata a Jerez.

MAI INSIEME "Ovviamente una sfida del genere sarebbe interessante, prima in una macchina di Formula 1, poi su una moto da competizione" - ha spiegato Marquez - "So che lui ama andare in moto, ci ho parlato sui social ogni tanto e so che non solo ama guidare le moto, ma ci sa andare molto bene. Quindi guardando avanti, mi sembra il minimo che ci si incontri prima o poi. Lo scorso anno ci andammo molto vicino ma alla fine i rispettivi impegni hanno fatto saltare tutto."

ESPERIENZA "Io ho provato una Toro Rosso al Red Bull Ring guidando per 40 giri" - ha proseguito Marquez - "Ero veloce ma mi mancava l'esperienza. Conoscevo la pista ma i punti di frenata e l'aderenza del mezzo erano diverse, sono state le cose più difficili da imparare. Potrei abituarmi alla macchina guidando su circuiti normali, certo non a Monaco. Guidare un'auto di Formula 1 in una pista convenzionale si può fare, ma trovare i limiti tra i muretti di una città è più difficile..."