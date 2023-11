Luca Marini rimane in stallo: "Non è una situazione facile"

La MotoGP inizia il weekend del GP Qatar, penultima prova della stagione 2023. Mentre Francesco Bagnaia e Jorge Martin sono impegnati nella volata per il titolo, per molti protagonisti è già tempo di pensare al 2024. Ciò vale soprattutto per il team Repsol Honda, alla disperata ricerca di un sostituto di Marc Marquez, e per il pilota che sembra più vicino a prendere il posto dello spagnolo, ossia Luca Marini.

SITUAZIONE DIFFICILE La trattativa tra le parti sembra aver preso una piega decisiva con l'offerta di un contratto biennale da parte di Honda, a differenza dell'annuale a cui inizialmente puntava la casa giapponese. Le probabilità di ingaggiare Marini sono così nettamente cresciute a discapito di quelle di Miguel Oliveira, l'altro candidato principale emerso nell'ultima settimana. Nella conferenza stampa del giovedì a Losail, Marini ha spiegato che negli ultimi giorni nulla è cambiato: ''La situazione è la stessa di domenica dopo la gara. Quindi non posso dirvi nulla perché non ho niente da dire più di quanto ho già detto. Inoltre, per me non è una situazione facile. So che per il vostro lavoro forse è anche peggio, ma anche per me perché è difficile. Sarebbe bello avere più tempo, ma Valencia è la prossima settimana. Quindi vedremo. Sto aspettando con tutti voi e penso che la cosa migliore che posso fare sia concentrarmi su questo GP, ottenere un grande risultato e provare a fare un buon fine settimana''.

L'ADDIO A VALENTINO Con i primi test 2024 in programma già tra 10 giorni all'indomani dell'ultima gara dell'anno a Valencia, la necessità di chiudere la questione è sempre più urgente. Inoltre, per Marini si tratta di una decisione particolare anche dal punto di vista degli affetti, visto che dovrebbe abbandonare il team VR46 del fratellastro Valentino Rossi dopo oltre 5 anni. L'italiano ha però negato che ciò possa complicare la decisione: ''Non è strano. È semplicemente una cosa del tutto normale secondo me, perché ogni anno ci sono dei cambiamenti nelle squadre. Quindi cerco solo di fare del mio meglio perché, alla fine, il mio lavoro è correre, guidare la moto nel miglior modo possibile e lavorare bene con la mia squadra, con i miei ingegneri. E penso che questa stagione abbiamo fatto grandi cose''.

IL PARERE DI MARQUEZ A Losail anche Marquez è intervenuto sulla vicenda relativa al suo sostituto, commentando così le mosse della Honda: ''Il passo naturale sarebbe quello di firmare un pilota senza contratto, per un anno, ed entro il 2025 avere entrambe le moto libere. Poi potresti analizzare com'è il progetto e, se sei pronto per vincere, allora scegli Bagnaia, Martin, Acosta, Marquez o il pilota che desideri. Sembra che Marini firmerà per due anni. Quindi la cosa mi sorprende un po', ma la Honda avrà le sue ragioni''.

Pubblicato da Luca Manacorda, 16/11/2023