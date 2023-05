Team e piloti MotoE 2023: la lista completa

Fuori Energica, dentro Ducati. per la classe MotoE saranno 18 i piloti impegnati in pista nel 2023 (di cui 9 italiani), divisi in 9 squadre

NUOVA ERA ELETTRICA La nuova era della MotoE comincia questo fine settimana a Le Mans. Ducati si butta sull'elettrico e produce la V21 L, una moto da corsa totalmente differente dall'Energica EGO che ha accompagnato le prime quattro stagioni della coppa del mondo elettrica, che per la prima volta quest'anno diventa ufficialmente un campionato del mondo. Supportata da Enel X Way, la stagione scatta in concomitanza con il GP n.1000 della storia del Motomondiale. Tra i pretendenti al successo Eric Granado (impegnato parallelamente in Superbike), Jordi Torres, due volte vincitore del campionato, Matteo Ferrari, iridato nella stagione d'esordio, e tanti altri. Di seguito la lista partenti completa della 5° stagione della MotoE. Tanti i piloti italiani coinvolti, ben nove!

Lineup Campionato del mondo MotoE 2023

Team N. Pilota Naz. Dynavolt Intact GP MotoE 3 Randy Krummenacher SVI 4 Héctor Garzó SPA Felo Gresini MotoE 11 Matteo Ferrari ITA 72 Alessio Finello ITA HP Pons Los40 29 Nicholas Spinelli ITA 40 Mattia Casadei ITA LCR E-Team 51 Eric Granado BRA 77 Miquel Pons SPA Ongetta Sic58 Squadracorse 21 Kevin Zannoni ITA 34 Kevin Manfredi ITA Openbank Aspar Team 6 María Herrera SPA 81 Jordi Torres SPA Prettl Pramac MotoE 23 Luca Salvadori ITA 53 Tito Rabat SPA RNF MotoE Team 8 Mika Perez SPA 9 Andrea Mantovani ITA Tech3 E-Racing 61 Alessandro Zaccone ITA 78 Hikari Okubo JPN

Pubblicato da Simone Valtieri, 11/05/2023