Ecco il calendario della FormulaE 2023, il nuovo monomarca Ducati

NUOVA ERA L'era elettrica della Ducati sta per iniziare, la FIM ha pubblicato il calendario del campionato del mondo MotoE 2023, a partire dal quale tutte le moto in pista saranno prodotte dalla casa di Borgo Panigale, e non più dalla Energica, altra azienda italiana che ha avuto il merito di fare debuttare la serie elettrica con la sua rivoluzionaria ''Ego Corsa''. Ora però, sta per iniziare un nuovo capitolo con la Ducati V21L (nella foto sotto guidata da Michele Pirro) che si propone di riscrivere la breve storia delle moto a propulsione pulita. Di seguito l'elenco completo delle tappe del prossimo campionato del mondo 2023, saranno ben otto, con due gare su ogni pista. La stagione, completamente europea, scatterà a Le Mans nel weekend del 14 maggio e si concluderà quattro mesi più tardi a Misano Adriatico, in occasione del Gran Premio di San Marino e della Riviera di Rimini. 16 gare complessive rappresentano il nuovo record per la categoria, che seguirà il calendario della MotoGP. Importantissimi, mai più di stavolta, i test, che si svolgeranno sulle piste di Jerez de la Frontera (marzo) e di Barcellona (aprile) per 6 giorni complessivi, fondamentali ai piloti per prendere confidenza con il nuovo bolide e per i tecnici Ducati per metterlo a punto e farsi trovare pronti all'inizio della stagione.

Il Calendario della MotoE 2023

Test MotoE

6-7-8 marzo - Jerez de la Frontera (Spagna)

3-4-5 aprile - Barcellona (Spagna)

Calendario MotoE*

Data Gran Premio Circuito 12-14 maggio Francia Le Mans 9-11 giugno Italia Autodromo del Mugello 16-18 giugno Germania Sachsenring 23-25 giugno Olanda TT Circuit Assen 4-6 agosto Gran Bretagna Silverstone Circuit 18-20 agosto Austria Red Bull Ring-Spielberg 1-3 settembre Catalunya Circuit de Barcelona-Catalunya 8-10 settembre San Marino e Riviera di Rimini Misano World Circuit Marco Simoncelli

*Due gare ogni weekend, una al sabato e una alla domenica

Pubblicato da Simone Valtieri, 19/10/2022