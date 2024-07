GP Germania 2024, piloti Ducati in coro: "Ci manca qualcosa sul giro secco"

Il venerdì del GP Germania ha visto entrambi i piloti del Ducati Lenovo Team conquistare l'accesso diretto alla Q2 di domani, grazie al quinto tempo realizzato da Pecco Bagnaia e il sesto di Enea Bastianini. In una classifica caratterizzata da distacchi ridottissimi, con ben quindici piloti racchiusi in meno di un secondo, il gap dei due ducatisti dal capoclassifica Maverick Vinales è stato rispettivamente di 123 e 147 millesimi. A fine giornata, entrambi i portacolori della Ducati ufficiale hanno concordato su quale sia il punto debole da sistemare in vista del prosieguo del weekend al Sachsenring.

BAGNAIA SODDISFATTO SOLO DEL PASSO GARA Reduce dal trionfale fine settimana di Assen, Bagnaia oggi è stato in testa alle prequalifiche fino alla sospensione temporanea provocata dalla caduta di Fabio Di Giannantonio: ''Oggi, a differenza di Assen, abbiamo dovuto lavorare molto e ancora non siamo pienamente soddisfatti del feeling con la moto - ha commentato il piemontese - Sul passo gara eravamo i più veloci, però ci è mancato qualcosa sul time attack. Non siamo riusciti a sfruttare la gomma nuova in quanto perdevo molto a livello di trazione. Dobbiamo capire come fare per domani ma abbiamo le idee già abbastanza chiare sulla direzione da seguire. Per quello siamo tranquilli''.

BASTIANINI CONFERMA IL GIRO SECCO DA MIGLIORARE Protagonista di una caduta senza conseguenze nella sessione pomeridiana, Bastianini è in accordo con l'analisi del compagno di squadra: ''È stata una giornata tutto sommato abbastanza positiva, nonostante la caduta del pomeriggio. Sono contento soprattutto perché sono migliorato giro dopo giro ed anche questo pomeriggio mi sono trovato bene. Abbiamo provato qualcosa di nuovo che in alcune parti della pista mi ha aiutato, in altre un po’ meno; quindi, dobbiamo fare un buon lavoro domani per mettere insieme il tutto. Il passo è stato molto, molto buono, ora ci manca qualcosa sul giro secco''.

Pubblicato da Luca Manacorda, 05/07/2024