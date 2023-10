GP Australia, per Bagnaia il finale è dolcissimo: "Sapevo che era la scelta giusta"

Un sabato iniziato in salita, con la necessità di passare il taglio della Q1 nelle qualifiche, ha riservato un finale dolcissimo a Pecco Bagnaia. Il pilota della Ducati, partito dalla prima fila del GP Australia, è rimasto per quasi tutta la gara tra la quarta e la quinta posizione, lontano dal rivale per il titolo Jorge Martin. La situazione si è completamente ribaltata nel finale, quando il campione del mondo in carica ha saputo superare Fabio Di Giannantonio, Brad Binder e lo stesso Martin - in piena crisi con la gomma posteriore - concludendo con un prezioso secondo posto alle spalle di Johann Zarco. Con questo risultato Bagnaia vola a +27 in classifica generale, dopo essere stato virtualmente davanti per appena 4 punti su Martin nel corso della gara di Phillip Island.

LA SCELTA GIUSTA Se l'errore dello spagnolo è stato quello di puntare sulla gomma Soft al posteriore fin dalle libere, viceversa l'attenzione di Bagnaia si è subito concentrata sull'utilizzare al meglio la media: ''Penso che ieri ci siamo persi la Q2 solo per aver provato a usare di più la media, per fare più giri con la media - ha spiegato il piemontese - Quest'anno il livello di grip era inferiore rispetto all'anno scorso, ma la prestazione era migliore quindi eravamo più veloci con meno grip ed ero sicuro che già la media avrebbe faticato a fare tutta la gara. Questa mattina siamo riusciti a fare davvero un buon lavoro per migliorare il mio feeling. Era molto importante partire dalla prima fila e ci siamo riusciti''.

LIETO FINE Parlando della gara, Bagnaia ha ammesso di essersi preoccupato quando ha visto Martin prendere fino a 4 secondi di vantaggio in gara, prima di avere i primi indizi che la scelta giusta era stata la sua: ''In gara ero un po' preoccupato quando ho visto che Martin stava andando via, poi ho visto che Jorge era bloccato con lo stesso vantaggio e ho detto 'OK, lo prenderemo'. Mi aspettavo di prenderlo un un po' prima, ma alla fine ce l'abbiamo fatta all'ultimo giro ed è stato perfetto''.

L'ERRORE DI MARTIN Parlando della scelta di Martin di montare la gomma morbida al posteriore della sua Ducati, Bagnaia ha spiegato che il rivale è stato un po' troppo ottimista: ''Penso che fosse l'unico ad avere la possibilità di correre con la soft perché ieri ha fatto molti giri ed era abbastanza veloce. Ma credo che il numero massimo di giri sia stato 19 e con fermate e partenze. Quindi quando arrivi alla gara è sempre una storia diversa. E ho visto che il distacco che aveva preso non era sufficiente per rimanere con un po’ di margine negli ultimi giri. Ho cercato di stare molto attento con la gomma posteriore perché sapevo che era la scelta giusta''. Il weekend del GP Australia si chiuderà domani con la gara Sprint, invertita nella programmazione originale con il Gran Premio a causa del meteo in fase di peggioramento previsto per domenica.

Pubblicato da Luca Manacorda, 21/10/2023