Dall'Igna svela similitudini e differenze tra Bagnaia e Marquez

A margine dell'evento ''Campioni in festa'' tenutosi a Bologna per festeggiare i risultati nella stagione di motorsport appena conclusa, Gigi Dall'Igna ha tracciato un bilancio del 2024 della Ducati. Un anno che ha visto la casa di Borgo Panigale dominatrice assoluta in pista e protagonista anche del mercato piloti, con l'ingaggio di Marc Marquez che andrà ad affiancare Francesco Bagnaia nel team ufficiale.

UN ANNO OLTRE LE ASPETTATIVE La Ducati ha letteralmente dominato la stagione 2024 di MotoGP, vincendo 19 dei 20 gran premi in programma, con la sola eccezione del GP delle Americhe conquistato dall'Aprilia. A ciò si aggiungono altre statistiche clamorose, come i 14 podi monopolizzati da moto della casa di Borgo Panigale: ''Il 2024 è stata una stagione davvero incredibile, che è andato oltre le più rosee aspettative - ha detto a riguardo Dall'Igna - A inizio anno in molti mi hanno chiesto se sarebbe stato possibile ripetere il 2023. Ho risposto che sarebbe stato difficile, ma questa stagione abbiamo fatto qualcosa di incredibile. In MotoGP abbiamo fatto qualcosa di speciale e probabilmente irripetibile, faccio fatica a credere ai numeri di questa stagione. Mi piace ricordarne due in particolare; il primo è stato il podio monopolizzato per 14 volte dalla Ducati. Ricordo perfettamente l'emozione che ho provato a Valencia quando ci siamo riusciti per la prima volta sotto la mia gestione, riuscirci 14 volte su 20 gare dice tutto. L'altro numero di cui sono particolarmente contento sono gli 8 piloti Ducati nelle prime 8 posizioni nella Sprint in Thailandia, significa che tutte le nostre moto hanno chiuso davanti ai nostri concorrenti''.

LA NUOVA COPPIA PILOTI Per il 2025, il team ufficiale Lenovo Ducati avrà tutte le luci dei riflettori puntate, per scoprire come sarà la coesistenza tra Francesco Bagnaia e Marc Marquez. Dall'Igna ha spiegato perché ritiene che la coppia possa funzionare: ''Innanzitutto sono due grandi campioni ed è la cosa in cui sono più simili. Hanno sicuramente entrambi tanta esperienza e sono molto determinati, quindi perché no? Dopo la giornata di test a Barcellona le loro sensazioni erano molto simili e questo, come ha detto Pecco, aiuta il nostro lavoro perché ci dà una conferma della strada da seguire''. Il general manager Ducati ha poi parlato delle differenze nello stile di guida dei due: ''Per quanto riguarda le differenze dal punto di vista della guida, Pecco è più uno che stacca tardi e Marc ha più velocità in curva. Ma sono due piloti che sanno cosa serve per vincere un campionato del mondo''.

Pubblicato da Luca Manacorda, 06/12/2024