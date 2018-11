Autore:

Simone Valtieri

ATTESA ELETTRICA Altri due tasselli si aggiungono alla griglia di partenza del Mondiale MotoE 2019, il primo dedicato esclusivamente a motociclette elettriche. Alex De Angelis e Josh Hook, sammarinese il primo, con un buon trascorso nel Motomondiale (40 podi e 4 vittorie), australiano il secondo, con in tasca il titolo Endurance. Saranno loro gli alfieri del team Alma Pramac Racing all'esordio nel campionato elettrico. Il via della stagione è previsto per il maggio 2019 a Jerez, per poi proseguire a Le Mans, Sachsenring, Spielberg e concludersi in settembre a Misano, ma intanto la griglia inizia a prendere forma.

IL RITORNO "Sarà senz'altro elettrizzante" - ha esordito con una facile battuta il sammarinese De Angelis, visto recentemente in televisione come volto di Sky Sport MotoGP HD - "Può sembrare un gioco di parole ma non lo è, e far parte di questo progetto mi fa molto piacere. Con questo team ho avuto una felice esperienza a Laguna Seca nel 2013, sono molto professionali e sono sicuro di poter far bene. Sono fermo da un anno, per questo ho tanta voglia di arrivare a Jerez per tornare in pista, fin lì sarà un buon rodaggio per me e per la moto. Ringrazio Paolo Campinoti e Francesco Guidotti per avermi dato questa possibilità."

CAMPIONE DI DURATA Dopo qualche apparizione sporadica tra 125 e Moto2 a inizio carriera, Hook si riaffaccia sulla ribalta iridata grazie al nuovo campionato di MotoE. L'australiano, stella dell'Endurance, è sicuro di avere un futuro: "Quella 2019 sarà la prima di molti anni per questa nuova categoria, e per me rappresenta una grande opportunità. Sono molto grato al team per aver creduto nella mia capacità, sono sicuro che potremo toglierci grandi soddisfazioni. Ovviamente la MotoE è una novità per tutti, quindi sarà fantastico poter lavorare sullo sviluppo della moto. Abbiamo alcuni giorni di test davanti, tra i quali quelli della prossima settimana a Jerez, non vedo l'ora di lavorare con il team su questo nuovo progetto."

Di seguito il riepilogo dei piloti impegnati e dei team iscritti al mondiale MotoE 2019