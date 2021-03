NUOVA GARA SU NUOVO CIRCUITO È stato firmato quest'oggi a Budapest l'accordo per l'ingresso del GP Ungheria nel calendario del Motomondiale a partire dal 2023. Presenti il CEO di Dorna Sport Carmelo Ezpeleta e il Ministro dell'Innovazione e tecnologia ungherese László Palkovics, oltre ai delegati del governo e al pilota locale più famoso, il campione della 125 del 2007 Gabor Talmacsi. La gara si disputerà su un nuovo tracciato, la cui costruzione dovrebbe cominciare nel secondo trimestre di quest'anno, che sorgerà nei pressi di Debrecen, la seconda città più grande del paese. Il progetto mira a espandere il calendario della MotoGP nell'Europa Centrale.

A huge step towards a #MotoGP return to Hungary in 2023! 🇭🇺



Dorna Sports CEO Carmelo Ezpeleta has met József Pacza, the CEO of Kelet Magzarorszàg Versenypálya Kft, in Budapest to sign an agreement to host a Grand Prix in a new circuit close to Debrecen! pic.twitter.com/2koWNYOuaG — MotoGP™🏁 (@MotoGP) March 4, 2021

A SERVIZIO DI DIVERSE NAZIONI Talmacsi, ritiratosi dal Motomondiale al termine della stagione 2010, presenta così il progetto: ''È molto emozionante per me, sono molto orgoglioso di essere qui. Ho rappresentato il mio paese come pilota per 10 anni in MotoGP e ora, in una posizione diversa, rappresento l'Ungheria come esperto di sport motoristici, supportando progetti di sport motoristici come questo. Sono orgoglioso di far parte del progetto, amo le moto, amo le corse e seguo sempre questo sport anche quando non corro. La posizione, vicino a Debrecen, è molto importante per l'area e per i paesi intorno all'Ungheria: Slovacchia, Ucraina, Romania. I fan potranno arrivarci facilmente in futuro e questo è fantastico anche per la regione''.

PISTA INNOVATIVA Il Ministro Palkovics ha spiegato l'importanza dell'investimento: ''Siamo molto grati che Dorna abbia deciso di accettare la nostra offerta. Costruiremo una pista nuova di zecca e, in questo senso, uno stile completamente nuovo di tracciato per la MotoGP. L'investimento è piuttosto significativo, ma ne vale la pena. È un buon investimento economico''. Ezpeleta ha aggiunto: ''Siamo molto felici perché in Ungheria c'è molta passione per lo sport, Gabor è stato campione del mondo e con questo progetto molti più ungheresi inizieranno ad entrare nella nostro Talent Cup e nel nostro paddock''.