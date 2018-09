Autore:

Danilo Chissalè

EN PLAIN AIR Sì, con oggi si chiude ufficialmente l’estate, ma per i veri amanti dell’avventura è sempre tempo di viaggiare. Vuz 12 feet Waterproof è l’accessorio definitivo per i viaggiatori indomiti, quelli restii ai comfort di hotel e resort. La tenda in questione è in grado di ospitare comodamente due persone… e la moto. Già, avete letto bene, la Vuz 12 feet mette al riparo dalle intemperie anche la vostra amata due ruote.

CARATTERISTICHE Lunga 3,65 metri (12 piedi per l’appunto) la Vuz 12 ha 3 comodi accessi, richiudibili tramite le classiche cerniere, ed è realizzata in poliestere impermeabile 190T. Viene classificata per tre stagioni, garantendo ampio margine di utilizzo. Il montaggio è quello classico delle tende da campeggio, la parte più difficile è sicuramente farla rientrare nel sacchetto per trasportarla. Il peso ridotto, 6,7 kg la rende però facile da trasportare, specialmente sulle Adventure Bike. La Vuz 12 Feet Outdoor è attualmente in vendita su Amazon a 212 euro.