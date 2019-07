Autore:

DISAVVENTURA Matteo Viviani, noto inviato del programma tv Le Iene, è in viaggio in moto per l'Islanda, ma non tutto va come previsto: infatti la sua moto è caduta nel fiume insieme al pilota, con tanto di cellulare in tasca.

IL VIAGGIO Venti giorni in solitaria per sostenere la onlus Meter, impegnata nella lotta alla pedofilia: questo lo scopo del viaggio della Iena Viviani, famoso per i suoi molti anni da inviato del programma di Italia Uno condotto da Nadia Toffa e da Ilary Blasi. Un viaggio condito però da qualche disavventura, visto che già pochi giorni dopo la partenza Viviani si era preso la febbre, finendo anche per essere ricoverato.

SUI SOCIAL “Ieri ho guadato quattro fiumi e nell’ultimo ci sono finito dentro!” scrive Viviani postando sui suoi social un video che mostra l'accaduto. Finito nel fiume con moto, cellulare e con tutta la sua attrezzatura, nel video postato su Instagram, Viviani racconta: "Il fiume era molto più alto rispetto a ieri perché stanotte è piovuto. Fortunatamente dei turisti che si erano fermati per capire se passare o meno con la macchina e mi hanno aiutato, altrimenti ero ancora là con i pesci islandesi”.

IL LATO POSITIVO Ma anche in una disavventura come questa c'è un lato positivo: l'attenzione che questo imprevisto ha generato sui social potrebbe servire per una buona causa. Infatti, tutti i soldi che la Iena raccoglierà tramite gli sponsor verranno donati alla onlus Meter. “Quindi mi raccomando” ha detto la Iena "più metterete like, più commenterete e più condividerete, più farete in modo che gli sponsor donino soldi in favore dell’associazione”.

L'OBIETTIVO L’obiettivo è quello di sensibilizzare l’opinione pubblica sul tema della pedofilia e di spronare gli sponsor del viaggio a donare più soldi possibili in favore della Onlus. A Meter andrà infatti tutto il denaro raccolto, da cui non verranno sottratte nemmeno le spese del viaggio. L'avventura in moto verso l'Islanda della Iena Matteo Viviani si concluderà il 27 luglio.