Autore:

Giulia Fermani

SOLO TU, UNA MOTO E TANTA VOGLIA DI VIAGGIARE Viaggiare in moto è una passione e un richiamo a cui è difficile resistere. Ne sa qualcosa Massimo Adami, protagonista questa sera all'evento Travellers Camp Urban con i racconti del suo viaggio sul tetto del mondo, l' Himalaya. Adami rispomderà a una domanda importante per chiunque senta il richiamo del viaggio: si può intraprendere un percorso, sì verso destinazioni da sogno, ma complicato per tempi di organizzazione e burocrazia senza esperienza e preparazione? Curiosi di sapere la risposta? L'appuntamento per saperlo è stasera, venerdì 5 ottorbe, da Ciapa la Moto a Milano - Motosplash, Via Gordone, 22- a partire dalle 20. Il parcheggio moto interno è gratuito, non mancate?