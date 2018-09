Autore:

Giulia Fermani

IL TOUR NEL TOUR Quattro tappe, quattro continenti (Australia, America del Sud, Africa ed Europa) un’unica avventura in sella alla Ténéré 700. Questa è la ricetta di base del Ténéré 700 World Raid che, nell’edizione 2018, si prepara ad arrivare in Italia in occasione dell’ HAT Hardalpitour dal 7 al 9 settembre prossimi.

L'EVENTO Appena pochi mesi fa a Milano girava il muletto della Nuova Yamaha Tenére 700, pronta a fare il suo debutto al Eicma 2018 in veste definitiva. Ora l’avventurosa di Yamaha torna a far parlare di sé per il Ténéré 700 World Raid 2018. Sui tracciati sterrati e sulle strade rocciose delle Alpi di Liguria e Piemonte il prossimo fine settimana andrà infatti in scena l’evento adventouring più importante in Europa, la HAT Hardalpitour. Per l’occasione ci sarà anche la Ténéré 700 World Raid, guidata da Alessandro Botturi per la tappa italiana insieme a Ottavio Missoni e Manuel Lucchese in sella alla Yamaha Super Ténéré 1200. Stay Tuned!