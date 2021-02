Gaerne ha a cuore tutti i tipi di motociclisti, compresi quelli pronti a viaggiare non appena l’avventura chiama. Per loro, l’azienda italiana ha pensato al nuovo G.Dakar Goretex, uno stivale che è in grado di accompagnarvi in qualsiasi condizione meteorologica e qualsiasi terreno. Questo prodotto, costruito in Italia, ha una tomaia in pelle pieno fiore con una membrana Goretex Performance traspirante ma che protegge dall’acqua.

PROTEZIONE La protezione dalle intemperie è un must, ma quella dei piedi è al primo posto. A proteggere la caviglia c’è un collegamento flessibile tra la parte superiore dello stivale e la parte inferiore, per un controllo e un supporto ideale. La protezione frontale è in simil pelle, quella interna del polpaccio è in pelle scamosciata, con leve di chiusura in alluminio rifinite in nero opaco abbinate a fasce in velcro per una vestibilità ideale. A completamento di un prodotto premium c’è una suola caratterizzata da tasselli alti, ideali per qualsiasi terreno.

PREZZI E TAGLIE Gli stivale Gaerne G.Dakar Goretex sono disponibili in due colorazioni (Nero e marrone) a un prezzo al pubblico di 349 euro, con taglie (EU) che vanno dalla 39 alla 48.