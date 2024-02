La (non) più venduta d'Italia TRK 502 X ha un nuovo scarico HP Corse

Benelli TRK 502, la moto più venduta d'Italia nel 2023 – ma nel primo mese del 2024 è cambiato tutto, qui i dati – ora beneficia, in versione X, di un nuovo scarico HP Corse. Si tratta del 4-Track S, disponibile in 2 differenti versioni: scopriamo caratteristiche e prezzi.

HP Corse 4-Track S in versione Satin

CARATTERISTICHE Il nuovo terminale per la crossover italo/cinese nasce dall'esperienza sui campi di gara ed è omologato Euro 5 sia nella versione in acciaio Satin, sia Black (ceramizzato nero). Il nuovo 4-Track S deriva dal 4-Track R, dal quale riprende la forma dell'involucro estermo, ma è stato completamente ridisegnato. Il beccuccio d’uscita ha un diametro di 62 mm con riduzione a 40 mm e il corpo silenziatore, a sezione ottagonale, è disponibile sia in acciaio inox satinato che in acciaio inox con trattamente ceramico nero (il Black). I fondelli sono in acciaio inox e satinati a mano e la cover che ricopre la parte iniziale del corpo è in fibra di carbonio: sopra vi è un piccolo adesivo HP Corse in resina.

PREZZI Il nuovo HP Corse 4-Track S è disponibile nelle 2 versioni Satin e Black, con prezzi rispettivamente di 549 e 671 euro.

HP Corse 4-Track S - Satin

Camicia in acciaio inox satinato 350 mm

Fondelli ottagonali stampati satinati a mano

Beccuccio Rally mono uscita

Accoppiamenti saldati a TIG

Cover para calore in Carbonio

Raccordo slip-on

Fissaggio al telaio con Silent-Block

Staffa di fissaggio al telaio rinforzata

Logo HP Corse inciso al laser

Omologazione Euro 5

Normativa 134/2014 e 2016/1824 G ​​​

Prezzo: 549 euro (IVA incl.)

HP Corse 4-Track S - Black

Camicia in acciaio inox ceramizzato 350 mm

Fondelli ottagonali stampati satinati a mano

Beccuccio Rally mono uscita

Accoppiamenti saldati a TIG

Cover para calore in Carbonio

Raccordo slip-on

Fissaggio al telaio con Silent-Block

Staffa di fissaggio al telaio rinforzata

Logo HP Corse inciso al laser

Omologazione Euro 5

Normativa 134/2014 e 2016/1824 G

Prezzo: 671 euro (IVA incl.)

Pubblicato da Michele Perrino, 05/02/2024