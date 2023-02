Kask Moebius Limelight, la sicurezza bisogna mettersela in testa

Pedalare in sicurezza è la cosa più importante. In inverno, quando le giornate sono più brevi, è fondamentale farsi vedere nel traffico

Poche cose sono importanti quando ci si muove in bicicletta (tanto muscolare quanto elettrica) come un buon casco e una luce forte per farsi vedere dagli altri veicoli in strada. Purtroppo, sempre più spesso vedo sfrecciare attorno a me rider e comuni ciclisti senza né l’uno né l’altro. E mi arrabbio, perché non essere visti dalle auto o dai camion può costare molto caro, come dimostrano le cronache di ogni giorno, mentre bastano pochi euro per dotarsi di caschetto e luce, anche quelli più semplici.

Kask Moebius Limelight, ben visibile di notte

E LUCE SIA Per me, che quando posso vado in ufficio a Milano con la bicicletta, il casco è un accessorio imprescindibile, così come una luce efficace che mi renda ben visibile nel traffico. Moebius Limelight di Kask (azienda bergamasca specializzata in caschi per ciclisti, sciatori e fantini) mette a disposizione in un unico prodotto entrambe le cose: un buon casco urban moderno ed elegante, e una luce ben visibile, removibile e facile da caricare, e che è venduta anche separatamente.

Kask Moebius Limelight, la luce si stacca e si può ricaricare ovunque

La luce Limelight si fissa rapidamente al casco tramite la pratica clip in dotazione, ed è composta da una sottile striscia di LED rossi, sotto cui si trova il tasto di accensione e la presa di ricarica USB-C (protetta da uno sportellino in gomma). Premendo rapidamente una volta sola il tasto di accensione è possibile alternare tra le sue cinque modalità di funzionamento:

costante, a bassa intensità

costante a media intensità,

costante ad alta intensità,

lampeggiante con intervalli più lunghi

lampeggiante con intervalli brevi

Piccola e discreta, ma solo nelle dimensioni: la Limelight di Kask “spara” una luce intensa già ai livelli più bassi! Personalmente prediligo la modalità lampeggiante “lenta”, più che sufficiente per farsi notare dagli automobilisti nel traffico, mentre quella più rapida rischia di risultare fastidiosa. Se invece preferite tenere le luci sempre accese, in condizioni di visibilità normale è sufficiente il primo livello: già il secondo rischia di abbagliare chi ci segue, e lo consiglio giusto in condizioni di scarsa visibilità come nebbia e pioggia.

Kask Moebius Limelight, la luce con la clip di aggancio

A PORTATA DI DITO La comodità della Limelight è duplice: da un lato, ed è la cosa più importante, averla sul casco ci rende immediatamente visibili quando pedaliamo nel traffico, soprattutto agli occhi degli automobilisti; in secondo luogo è facilmente raggiungibile con la mano per accenderla/spegnerla, o per cambiare modalità mentre si pedala.

BATTERIA La batteria è integrata e si ricarica tramite il cavo incluso nella confezione: si può collegare Limelight a un comune caricatore da smartphone, ma anche a qualsiasi battery pack o una porta USB del proprio computer. La durata della batteria varia in base alla modalità scelta, ma anche quella più energivora (alta intensità fissa) funziona senza preoccupazioni per una decina di ore abbondanti. E comunque, quando il livello di carica scende sotto il 15%, Limelight genera un segnale luminoso specifico.

Kask Moebius Limelight, visuale frontale

Passando al casco Moebius, la prima cosa che ho apprezzato è la semplicità delle linee della calotta, davvero perfetta per la città. Mi piace poi che sia in ABS antigraffio, e antigraffio per davvero. Sbadato come sono, quando tolgo il casco e lo appoggio alla bicicletta, una volta su due cade a terra, e il Limelight è ancora praticamente intonso. Un deciso punto a suo favore.

QUANTI COLORI! Generosa la presa d’aria frontale, così come i due sfoghi nella parte dietro: mancano quelli ai lati del casco, e d’estate potrebbe essere un problema, specialmente alle basse andature della città. L’unico catarifrangente è nella parte posteriore. La piccola visiera anteriore removibile fa comodo quando c’è il sole, mentre nelle giornate nuvolose può tranquillamente essere lasciata a casa. Facile l’aggancio con le tre clip di fissaggio, ma altrettanto facile che si sgancino per sbaglio, magari togliendo il casco di fretta. L’esemplare della prova è nell’elegante colorazione nero opaca, ma è disponibile in altre otto tinte, tutte opache, che vanno dallo sgargiante giallo lime (eh) all’azzurro, passando per il blu navy e il rosso.

Kask Moebius Limelight, le certificazioni del casco

L’interno del casco ha il sistema Ergo Fit di Kask che prevede una comoda imbottitura (anch’essa rimovibile) a sei punti, adatta anche a chi ha una folta chioma. Ben studiate le regolazioni del laccetto in similpelle sotto il mento, mentre avrei preferito una plastica più morbida per la rotella posteriore per stringere il casco, o quantomeno dotata di zigrinatura.

CONFORTEVOLE Ottima la vestibilità: il Moebius è disponibile nelle taglie M e L, ma le numerose regolazioni permettono a ogni testa - e capigliatura - di trovarsi a proprio agio. L'imbottitura lo rende comodo anche passando su ciottoli, pavé, tombini e sull’asfalto generalmente poco curato delle nostre città: se regolato a dovere rimane sempre saldo in testa, senza sballonzolare di qua e di là.

Kask Moebius Limelight, la luce montata su un altro modello Kask

Limelight costa 39 euro ed è compatibile con i caschi della linea Urban di Kask, ossia Moebius, Moebius Elite e Urban R, ma può comunque essere montata su qualsiasi casco da bicicletta utilizzando l’adesivo 3M in dotazione. Il casco Moebius Limelight di questa prova, che ha la luce già montata, costa 129 euro.

Pubblicato da Claudio Todeschini, 19/02/2023