VOCE GROSSA Cos’hanno in comune una maxi naked britannica, una supersportiva 1000 giapponese e una piccola monocilindrica carenata? Apparentemente nulla, ma in questo caso a renderle più simili che mai sono le proposte di Exan. L’azienda lissonese, nel corso degli anni, si è imposta tra i principali competitors dei produttori di terminali di scarico. Ecco le principali novità che la Casa ha preparato per alcuni dei modelli più interessanti in circolazione, con caratteristiche tecniche e relativi prezzi IVA inclusa.

Honda CBR1000RR Fireblade (2017-2019)

Sebbene ora sia stata rimpiazzata dalla più performante CBR1000RR-R, la Fireblade SP2 di precedente generazione (2017-2019) è ancora considerata una supersportiva 1000 decisamente valida grazie al suo peso piuma e all’elettronica rivista nell’ultima versione. Per donare la giusta voce alla maxi supersportiva di Honda, Exan propone quattro modelli di terminali:

X-Black : di forma ovale o conica, donano una linea più slanciata alla moto. Realizzato in acciaio inox, carbonio e titanio, è uno scarico slip-on omologato Euro 4. Prezzo di 364,50 euro

Kawasaki Ninja 400

Sarà anche “piccola”, ma la supersportiva di Akashi è tra le protagoniste del Mondiale Supersport 300. Con performance di tutto rispetto e grande agilità, la Ninja 400 è la entry level delle supersportive di Kawasaki.

X-Black Ovale : di forma ovale o conica, donano una linea più slanciata alla moto. Realizzato in acciaio inox, carbonio e titanio, è uno scarico slip-on omologato Euro 4. Prezzo di 333,00 euro

Triumph Speed Triple RS

La maxi naked della Casa di Hinckley è l’unica nella sua categoria a disporre di un motore a tre cilindri, dal sound decisamente caratteristico. La versione S ha degli scarichi “tradizionali” mentre RS presenta di serie degli scarichi Arrow, ma per chi volesse un sound più graffiante allora Exan ha pensato ai prodotti giusti per voi.