Moto: tutti i test ride del 2025. Il calendario con date, marche e modelli in prova

Tempo di test ride moto 2025. La stagione, con l'arrivo delle primavera, è oramai nel pieno: scopri dove e quando provare la moto dei tuoi sogni con l'elenco diviso per date, marche e modelli.

Le moto in prova

Durante i test ride Honda Live Tour la Casa di Tokio mette a disposizione la sua gamma scooter e moto, come:

X-ADV

Africa Twin

Transalp 750

CB650R E-Clutch

Hornet 1000

Per maggiori informazioni potete visitare il sito di Honda, cliccando qui.

12-13 Aprile Bari Area antistante Palazzo INPS Lungomare Nazario Sauro Bari 12-13 Aprile HAT Adventourfest Bobbio HAT Village Piazza XXV Aprile Bobbio (PC) 25-27 Aprile EICMA Riding Fest Milano* Misano Misano World Circuit Viale Daijiro Kato, 10 Misano Adriatico (RN) 1-4 Maggio Sterrare è Umano Trophy* Montesilvano Pala Dean Martin Via Aldo Moro Montesilvano (PE) 9-11 Maggio Napoli Largo Sermoneta Napoli 9-11 Maggio ASI Motoshow Varano de' Melegari Autodromo Varano De' Melegari Strada per Fosio, 1 Varanp De' Melegari (PR) 10-11 Maggio Brescia Museo Mille Miglia Viale della Bornata, 123 25135 Sant'Eufemia della Fonte (BS) 16-18 Maggio Biker Fest* Lignano Sabbiadoro Area Demo Ride Biker Fest - Parcheggio Stadio Guido Teghil Viale Europa, 142 Lignano Sabbiadoro (UD) 16-18 Maggio Caserta Area parcheggio Largo Indipendenza/Via dei Bersaglieri Caserta (CE) 24-25 Maggio Bologna Concessionaria Ufficiale Wing Riders Via Friuli Venezia Giulia, 1 40139 Bologna 24-25 Maggio HAT Adventourfest* Pedavena HAT Village presso Birreria Pedavena Viale Vittorio Veneto, 76 Pedavena (BL) 31 Maggio-1 Giugno Sarzana (SP) Concessionaria Ufficiale Espressione Moto SRL Via Variante Aurelia, 161 19038 Sarzana (SP) 14-15 Giugno HAT Adventourfest Ponte di Legno HAT Village Piazzale Cida Ponte di Legno (BS) 14-15 Giugno Velletri Viale Salvo D'Acquisto - fronte Liceo Scientifico Landi Velletri (RM) 28-29 Giugno HAT Adventourfest Sestriere HAT Village Piazzale Kandahar Sestriere (TO) 5 Luglio Honda Day* Misano Misano World Circuit Viale Daijiro Kato, 10 Misano Adriatico (RN) 11-13 Luglio (11 solo pomeriggio) Tirano Piazza Marinoni Tirano (SO) 6-7 Settembre Cureggio Concessionaria Ufficiale Motocicli Antonioli SRL Via Torino, 13 - S.S. Borgomanero-Romanero 28060 Cureggio (NO) 19-21 Settembre Italian Bike Week* Lignano Sabbiadoro Area Demo Ride Biker Fest - Parcheggio Stadio Guido Teghil Viale Europa, 142 Lignano Sabbiadoro (UD) 27/28 Settembre Latina Concessionaria Ufficiale GT Auto SRL Via Piave, 73 B/C 04100 Latina

Nelle tappe segnalate con l’asterisco * all'interno del calendario, si terrà in concomitanza dell'evento la Young Riders School, iniziativa gratuita rivolta a ragazze e ragazzi a partire dai 16 anni di età (i minorenni devono essere accompagnati da entrambi i genitori per la firma dell’apposito scarico di responsabilità), anche non in possesso della patente

Kawasaki Z900 2025, la posizione di guida è leggermente più carica rispetto al passato

Le moto in prova

Durante il Kawasaki Demo Tour 2025 ci saranno a disposizione molti modelli, quali:

Vulcan S

Z650RS

Eliminator SE

Ninja 7 Hybrid

Z650

Z900

Z900 SE

Ninja 500 SE

Ninja ZX-4RR

Ninja 1100SX SE

Versys 650

Meguro S1

Versys 1100 SE

Per maggiori informazioni potete visitare il sito di Kawasaki, cliccando qui.

12-13 aprile Serra de’ Conti Motoexperience 2025, Antica Fabbrica Laterizi Via Fornace, 8A . Per info: Bottega della Moto 0731 619122 3349499533 (solo WhatsApp) 12-13 aprile Pallerone C/o Moto Moto, Viale Guido Rossa snc Pallerone di Aulla (MS) Per info: 0187 420042 25/26/27 aprile Misano World Circuit EICMA Riding Fest, Via Daijiro Kato, 10 Misano Adriatico (RN) 26 aprile Firenze C/o Fani Motors, Via Empoli 31/c, 50142 Firenze Per info: 055 715661 3 maggio Casoria c/o Pizzo Motors, Via Circumvallazione Esterna 42, 80026 Napoli Per info: 081 2599709 9 maggio Salerno c/o Tortora Moto, Via Roberto Wenner 31-33, 84131 Salerno Per info: 089 792511 10/11 maggio Chieti c/o Gostmoto, Via Riccio 2, 66100 Brecciarola (CH) Per info: 0871 574368 10/11 maggio Concorezzo c/o K-Monza, Via Salvo D’Acquisto 13, 20863 Concorezzo (MB) Per info: 334 197 9978 16/17/18 maggio Lignano Sabbiadoro Biker Fest International Per info: RS Moto 0432 478246 17/18 maggio Torino C/o Motostyle, Corso Moncenisio 48, 10090 Rosta (TO) Per info: 011 9584831 24/25 maggio Verona C/o Motolandia, Via Roveggia 79/B, 37137 Verona Per info: 045 8600631 24/25 maggio Imperia C/o Imperia Moto, Via Argine Sinistro Goffredo Alterisio, 198, 18100 Imperia Per info: 0183 295999 31 maggio/1 giugno Assago C/o Motoway, Via M. Idiomi 10/A, 20857 Assago (MI) Per info: 02 45784342 31 maggio/1 giugno Cesena C/o Longhini Moto, Via Romagna, 157, 47023 Cesena Per info: 335 5462267 7 giugno Marostica C/o Miazzon Moto, Via A. Nonis, 26, 36063 Marostica VI Per info: 0424 75340 27/28 settembre Roma Eternal City Motorcycle Show Roma Convention Center “La Nuvola”, Viale Asia, 40/44, 00144 Per info: AZ Motomania 06 5035244

Triumph Speed Triple RS 2025: prova bagnata, prova fortunata?

Triumph sta organizzando il porte aperte per la sua nuova Speed Triple 1200 RS 2025. Scoprila e provala nei concessionari Triumph.

Per maggiori informazioni potete visitare il sito di Triumph, cliccando qui.

12/13 aprile Tutta Italia, nelle concessionarie Triumph (clicca qui) Speed Date (test ride della nuova Speed Triple 1200 RS 2025)

