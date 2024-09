Moto Morini: i test ride fanno tappa a Rimini e Roma (anche nuova Calibro)

Gran finale di stagione per i Moto Morini Riding Days 2024 che questo weekend fanno tappa al Transitalia Expo e il prossimo ad Eternal City. Due eventi, uno a Rimini, uno nella Capitale, con denominatore comune le moto di Trivolzio che potranno essere toccate con mano e provate dagli appassionati. Scopriamo cosa serve per il test ride.

TRANSITALIA EXPO Prima partecipazione all'evento di Rimini dedicato al moto turimo per Moto Morini. In questa circostanza sarà possibile provare gratuitamente X-Cape e Seiemmezzo: saranno studiati e realizzati appositi percorsi dove i partecipanti dei demo ride potranno provare i modelli Moto Morini. I demo ride gratuiti saranno guidati direttamente dal team di Moto Morini e dal pilota di offroad e Ambassador del brand, Luca Marcotulli, che rimarrà a disposizione dei partecipati per rispondere a tutte le loro curiosità, anche più tecniche. Seiemmezzo si potrà provare in entrambe le versioni, SCR e STR e, insieme alla X-Cape saranno presenti moto allestite con il kit di accessori originali completo. Durante tutti e tre i giorni dell'evento i visitatori saranno accolti dal team presso il truck Moto Morini.

COME PARTECIPARE Per partecipare gratuitamente ai test ride della gamma Moto Morini basterà effettuare la registrazione direttamente in loco: obbligatorio essere muniti di patente di guida A in corso di validità, di abbigliamento tecnico adeguato e casco. L'appuntamento è per venerdì 20, sabato 21 e domenica 22 in Piazzale Fellini, area Grand Hotel e lungomare, Rimini.

ETERNAL CITY Il weekend del 28 e 29 settembre, invece, sarà la volta dell’evento della Capitale, nella nuovissima location del Centro Congressi Roma La Nuvola. I modelli in gamma – Seiemmezzo SCR e STR, X-Cape e la nuova Calibro – saranno a disposizione del pubblico per i test ride gratuiti: le Seiemmezzo saranno disponibili anche allestite con il kit di accessori originali completo, così come la adventure X-Cape, che avrà alcuni esemplari allestiti con il kit completo di accessori originali. A Roma ci sarà in prova anche la nuovissima Calibro, la custom dal design italiano, appena arrivata sul mercato (qui la prova dal nostro Danilo).

“La nostra presenza a Roma è la conferma dell’impegno e della convinzione che scendere in campo in prima persona, incontrare gli appassionati, far testare i nostri prodotti, essere disponibili al confronto e alle curiosità siano una parte fondamentale del percorso di crescita che stiamo affrontando”, dichiara Alberto Monni, General Manager Moto Morini.

COME PARTECIPARE Per partecipare gratuitamente ai test ride della gamma Moto Morini basterà effettuare la registrazione direttamente in loco: obbligatorio essere muniti di patente di guida A in corso di validità, di abbigliamento tecnico adeguato e casco. L'appuntamento è a Roma, presso il Centro Congressi Roma La Nuvola, viale Asia, 40/44, sia sabato 28 Settembre che domenica 29 settembre, dalle ore 9 alle 19.

Pubblicato da Michele Perrino, 20/09/2024