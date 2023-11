Mercato moto: superate le 300.000 unità! Le moto e gli scooter più venduti a ottobre

Sono giorni estremamente frizzanti per il mondo delle moto: EICMA si avvicina, molte presentazioni sono già alle spalle – qui trovate tutte le ultime novità – e alcune moto 2024 sono già finite sotto le nostre... grinfie. Tra le più interessanti ci sono certamente la nuova BMW R 1300 GS, ma anche la sportiva Kawasaki Ninja ZX-4RR e la crossover Suzuki V-Strom 800SE. In attesa di conoscere quali saranno le prossime novità, diamo uno sguardo al passato, in particolare ai risultati del mercato nel mese di ottobre: ecco la classifica delle moto e degli scooter più venduti.

La nuova Suzuki V-Strom 800SE

300.000 Anche a ottobre, per il quarto mese consecutivo, il mercato delle due ruote cresce a doppia cifra: +15,75% e 25.227 veicoli venduti. Le moto, in particolare, aumentano di un terzo i volumi dello scorso anno (+33,04%), facendo segnare 10.545 unità. Rallentano un po' gli scooter con +6,26% e 13.103 veicoli targati, mentre tornano in attivo, dopo quattro mesi di segno meno, anche i ciclomotori: +2,67% pari e 1.579 sono i cinquantini immatricolati lo scorso mese. Ma il risultato complessivo di oltre 300.000 veicoli immatricolati da inizio anno – non succedeva dal 2011 – è quello che fa sorridere maggiormente, come ha confermato Paolo Magri, presidente Confindustria ANCMA: ''È una notizia molto incoraggiante alla vigilia di EICMA, l’evento espositivo più importante al mondo per il nostro settore, che organizziamo da più di 100 anni a Milano''.

IL 2023 Nei primi 10 mesi dell'anno, infatti, sono state immatricolate 311.079 due ruote, con una crescita del 16,95%. Gli scooter trainano con 160.559 unità e un incremento del 22,89%, le moto seguono con 133.666 veicoli targati e +14,81%, mentre i ciclomotori sono ancora in territorio negativo, con -10,92% e 16.854 unità.

ELETTRICO A ottobre si sono esauriti gli incentivi pubblici a sostegno del mercato, che fatica: 753 unità a ottobre, per un calo del 44,30% rispetto al 2022, quando gli aiuti statali avevano fatto la loro parte. Quando si parla di batterie tutti i segmenti sono in perdita: gli scooter in particolare chiudono con 382 mezzi immatricolati e -55,48%. Il 2023, a oggi, rivela un calo del 21,43% e 11.083 veicoli messi in strada.

LE MOTO PIÙ VENDUTE Le ''grandi'' non si spostano, ma se Benelli TRK 502, Honda Africa Twin e BMW R 1250 GS non hanno la minima intenzione di cedere spazio, là dietro qualcosa di muove... Resta al 4° posto la Yamaha Tracer 9, ma al 5° arriva Honda XL750 Transalp che scalza proprio la rivale diretta, Yamaha Ténéré 700... Occhio, più in basso, alla TRK 702: lo scorso mese era entrata in classifica al 28° posto, ora è al 16°!

Rank Marca Modello Segmento Totale Gen-Ott 2023 1 BENELLI TRK 502 / TRK 502 X Enduro 4.007 2 HONDA AFRICA TWIN Enduro 3.663 3 BMW R 1250 GS Enduro 3.284 4 YAMAHA TRACER 9 Turismo 3.160 5 HONDA XL 750 TRANSALP Enduro 2.531 6 YAMAHA TENERE 700 Enduro 2.499 7 MOTO GUZZI V7 Naked 2.231 8 DUCATI MULTISTRADA V4 / MULTISTRADA V4 S Enduro 2.205 9 BMW R 1250 GS ADVENTURE Enduro 2.155 10 MOTO MORINI X-CAPE Enduro 2.141 11 HONDA CB 750 HORNET Naked 2.016 12 YAMAHA TRACER 7 Turismo 1.877 13 ROYAL ENFIELD HUNTER 350 Naked 1.871 14 KEEWAY RKF 125 Naked 1.815 15 YAMAHA MT-07 Naked 1.789 16 BENELLI TRK 702 / TRK 702 X Enduro 1.728 17 HONDA NC 750 X Enduro 1.659 18 KAWASAKI Z 900 Naked 1.627 19 YAMAHA MT-09 Naked 1.487 20 ROYAL ENFIELD SUPER METEOR 650 Custom 1.447 21 ROYAL ENFIELD METEOR 350 Naked 1.443 22 FANTIC MOTOR 125 CC ENDURO/MOTARD Enduro 1.432 23 DUCATI SCRAMBLER 800 Naked 1.409 24 VOGE VALICO 525DSX Enduro 1.362 25 KAWASAKI Z 650 Naked 1.290 26 HONDA CB 500 X Turismo 1.234 27 FANTIC MOTOR CABALLERO 500 FLAT TRACK / SCRAMBLER / RALLY Naked 1.195 28 MOTO GUZZI V85 TT Enduro 1.194 29 KAWASAKI VERSYS 650 Enduro 1.087 30 BENELLI BN 125 Naked 1.061 Fonte dati: MIT Elaborato da UNRAE per ANCMA

GLI SCOOTER PIÙ VENDUTI Nel mondo degli automatici tutto resta congelato: gli Honda SH non si toccano – 125, 150 e 350, in ordine – con Kymco Agility 125 che prova a essere della partita, 4° ma distanziato di quasi 2.000 pezzi dal 3°. Dietro è ancora una guerra Honda-Piaggio, con Liberty 125, ADV350, Beverly 300, X-ADV, Forza 350 e Beverly 400.

Rank Marca Modello Segmento Totale Gen-Ott 2023 1 HONDA ITALIA SH 125 Scooter 10.879 2 HONDA ITALIA SH 150 Scooter 10.079 3 HONDA ITALIA SH 350 Scooter 9.513 4 KYMCO AGILITY 125 R16 Scooter 7.744 5 PIAGGIO LIBERTY 125 ABS Scooter 7.123 6 HONDA ITALIA ADV 350 Scooter 6.037 7 PIAGGIO BEVERLY 300 ABS Scooter 5.845 8 HONDA X-ADV 750 Scooter 5.781 9 HONDA FORZA 350 Scooter 4.877 10 PIAGGIO BEVERLY 400 Scooter 4.570 11 SYM SYMPHONY 125 Scooter 4.391 12 PIAGGIO VESPA GTS 300 Scooter 4.359 13 YAMAHA TMAX Scooter 3.982 14 PIAGGIO VESPA PRIMAVERA 125 Scooter 3.957 15 YAMAHA XMAX 300 Scooter 3.956 16 PIAGGIO MEDLEY 125 Scooter 3.816 17 KYMCO PEOPLE S 125 Scooter 3.723 18 HONDA SH MODE 125 Scooter 3.420 19 SYM SYMPHONY 200 ST Scooter 2.176 20 PEUGEOT TWEET 125 Scooter 1.839 21 SYM SYMPHONY 125 ST Scooter 1.817 22 PIAGGIO LIBERTY 150 ABS Scooter 1.798 23 HONDA ITALIA PCX 125 Scooter 1.767 24 PIAGGIO MEDLEY 150 Scooter 1.617 25 HONDA FORZA 750 Scooter 1.507 26 KYMCO PEOPLE S 200 Scooter 1.493 27 HONDA ITALIA VISION 110 Scooter 1.490 28 KYMCO PEOPLE ONE 125I Scooter 1.188 29 SYM JET X 125 Scooter 1.185 30 SYM JOYRIDE 300 Scooter 1.159 Fonte dati: MIT Elaborato da UNRAE per ANCMA

I CICLOMOTORI PIÙ VENDUTI Dopo 4 mesi, ottobre è il primo mese in positivo per i cinquantini. Il re è sempre Liberty, mentre dietro le motine a marce cercano di farsi sentire, con la gamma Fantic Enduro/Motard al 2° posto e la Beta RR 50 Motard al 3°; l'elettrico Askoll ES1, che occupa sempre il 4° posto, prova invece a tenere alto il nome degli scooter a batterie.

Rank Marca Modello Segmento Totale Gen-Ott 2023 1 PIAGGIO LIBERTY 50 Scooter 3.244 2 FANTIC MOTOR 50 CC ENDURO/MOTARD Plurimarcia 1.414 3 BETA RR 50 MOTARD Plurimarcia 1.036 4 ASKOLL ES1 Scooter 881 5 BETA RR 50 ENDURO Plurimarcia 681 6 KYMCO AGILITY 50 R16 Scooter 647 7 SYM SYMPHONY 50 Scooter 643 8 TALARIA POWER TL 4000 STING Plurimarcia 632 9 PIAGGIO VESPA PRIMAVERA 50 Scooter 583 10 VENT 50 Plurimarcia 445 11 APRILIA SXR 50 Scooter 401 12 YAMAHA NEO'S EV Scooter 368 13 PEUGEOT TWEET 50 Scooter 315 14 PIAGGIO ZIP 50 Scooter 299 15 VMOTO SOCO CUX Scooter 248 16 PIAGGIO PIAGGIO ONE Scooter 243 17 NIU N - SERIE Scooter 230 18 TALARIA POWER TL 3000 Plurimarcia 212 19 SYM CROX Scooter 207 20 KYMCO AGILITY 50 Scooter 177 21 VALENTI RACING SM 50 Plurimarcia 174 22 SYM SYMPHONY 50 ST Scooter 167 23 PEUGEOT KISBEE 50 Scooter 166 24 YADEA T9L PLUS Scooter 162 25 KYMCO SUPER 8 50 Scooter 161 26 LIFAN E4 Scooter 161 27 SYM MIO 50 4T Scooter 153 28 LIFAN E3 Scooter 144 29 FIVE W2 Scooter 137 30 SYM JET 4 50 Scooter 132 Fonte dati: MIT Elaborato da UNRAE per ANCMA

