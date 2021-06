Lo stile modern classic della Kawasaki Z900RS racchiude una delle naked medie a 4 cilindri più divertenti del mercato. Se ne amate la sua linea anni '70. difficilmente smetterete di guardarla. Una moto che racchiude la stessa base tecnica della Z900, a partire dal 4 cilindri in linea da 948 cc che, con l'Euro5, è accompagnato da un terminale dalla linea pulita ma che, purtroppo, ne smorza il sound.

Per questo motivo HP Corse si è rabboccata le maniche per creare GP07, un terminale che sì riprende la linea di quello originale, ma è realizzato in acciaio inox con saldature a TIG fatte a mano, che donano un look più ''artigianale'' al tutto. Il DB Killer è estraibile e c'è il raccordo slip-on per i collettori originali. Il logo ''HP Corse'' è realizzato al laser mentre è disponibile in una sola colorazione: acciaio satinato. Il terminale di scarico (non omologato) è disponibile sul sito o nei punti vendita dedicati a un prezzo di 475,80 euro IVA inclusa.