Inverno in moto: si può circolare con le gomme M+S sulla neve?

Gli automobilisti sono abituati al cambio gomme del 15 novembre, momento nel quale scatta l'obbligo pneumatici invernali o catene a bordo su strade e autostrade. Ma chi usa moto o scooter d'inverno come può correre ai ripari? Le gomme marchiate M+S esistono anche per le due ruote, ma funzionano allo stesso modo? Si possono usare su neve o se nevica? Assogomma e Federpneus rispondono a questi interrogativi.

INVERNO IN MOTO: GOMME M+S, COSA SIGNIFICA

Tanto per cominciare vale la pena ricordare che la sigla M+S – che sta per Mud+Snow, vale a dire Fango+Neve – riportata anche sugli pneumatici di scooter e moto, è un'autocertificazione del costruttore che, limitatamente alle due ruote, indica la possibilità di utilizzare le gomme su fondi sporchi, fangosi, ma non sulla neve. Le Michelin City Grip 2 che abbiamo testato un paio di anni fa ne sono un esempio.

Gomme M+S su moto e scooter: che significa?

OBBLIGO GOMME M+S SU STRADE E AUTOSTRADE: ANCHE PER MOTO E SCOOTER?

Sarebbe un controsenso visto quello che abbiamo appena detto e infatti, quanto prescritto per i mezzi a quattro ruote – obbligati a montare gomme invernali o avere catene al seguito, ove il gestore della strada lo richieda – non vale per le moto. I motocicli non sono tenuti ad alcun obbligo in tal senso ma, in caso di neve al suolo o con precipitazioni nevose in atto, non posso circolare, neanche con pneumatici marchiati M+S: un vincolo legato al buon senso visto che, su fondo viscido, due ruote non permettono di mantenere l'equilibrio e viaggiare in sicurezza.

Neve o nevicata in atto: si possono usare le M+S su scooter e moto?

GOMME M+S IN MOTO: COSA DICE LA LEGGE

Ma cosa dice la legge in merito? La Direttiva del 16 gennaio 2013 afferma che: ''... i veicoli a motore, esclusi i ciclomotori a due ruote e i motocicli, siano muniti di pneumatici invernali, ovvero abbiano a bordo mezzi antisdrucciolevoli idonei alla marcia su neve e ghiaccio'' e ancora ''...nel periodo di vigenza dell'obbligo, i ciclomotori a due ruote e i motocicli possono circolare solo in assenza di neve o ghiaccio sulla strada e di fenomeni nevosi in atto''. Le gomme M+S possono essere utilizzate tutto l'anno su scooter e moto, purché rispettino misure e codici di velocità riportati in carta di circolazione: nel caso in cui gli pneumatici abbiano un codice di velocità inferiore rispetto a quelli standard va apposta una targhetta che informi il guidatore di ciò. Per l'utilizzo di pneumatici di misure e/o prestazioni differenti rispetto a quelle riportate sulla carta di circolazione, invece, ci si deve rivolgere al costruttore del motoveicolo: solo lui può autorizzare un equipaggiamento alternativo a quello riportato in carta.

Pubblicato da Michele Perrino, 08/02/2024