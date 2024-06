Honda Day 2024: sabato 8 giugno tutti a Vallelunga!

L'Autodromo ''Piero Taruffi'' di Vallelunga si tinge, sabato 8 giugno, di passione per le moto: è sul circuito laziale che fa base l'Honda Day 2024, tra test ride, giro turistico, turni in pista – già esauriti! – con la presenza del team LCR MotoGP e i piloti Johann Zarco e Takaaki Nakagami. Ecco il programma.

Honda Day 2024: motori, azione!

IN SELLA! Tanto per cominciare tutti sono invitati: l’ingresso è gratuito. Durante l’Honda Day prenderà il via una tappa speciale del calendario di demo ride “Honda Live Tour” per effettuare un test ride della gamma scooter e moto. Basta portare con sé il casco, un abbigliamento adeguato e la patente in corso di validità. Non solo asfalto, tuttavia: c'è anche lo stand della Honda True Adventure Offroad Academy, la scuola di guida ufficiale in fuoristrada, che offre la possibilità di provare le Africa Twin e le Transalp nell'apposito percorso sterrato.

Stradali, off-road e... classiche!

MACCHINA DEL TEMPO Non solo moto moderne all'Honda Day 2024. Gli appassionati possessori di moto d’epoca della Casa dell’Ala, pagando un contributo di 20 euro, possono partecipare al Raduno Honda Italia Classic ed effettuare un giro turistico guidato su un itinerario fuori dal circuito, più un giro di pista in parata con tutti gli altri appassionati di Honda classiche. La quota d’iscrizione comprende anche una T-shirt Honda Classic e un aperitivo da gustarsi in compagnia. Per partecipare è sufficiente scaricare il modulo, compilarlo, firmarlo e inoltrarlo all'organizzazione. Lo trovate cliccando qui.

Anche corsi per i principianti

CHI BEN COMINCIA E poteva Honda non pensare a tutti i neofiti, giovani e principianti che vogliono guidare una moto con le marce? Honda ha previsto un corso pratico di introduzione alla guida in un’area chiusa, dove personale esperto è a disposizione per far muovere agli aspiranti motociclisti i primi passi in sella. Le moto 125 cc vengono messe a disposizione da Honda stessa. Ma il marchio collabora anche con il Centro di Guida Sicura ACI-SARA di Vallelunga, che per l’Honda Day ha pensato ad una serie di attività dimostrative insieme agli istruttori del centro di guida sicura nelle sue aree di prova all’avanguardia. Dopo aver effettuato l’accredito presso il desk predisposto all’interno del box Honda, saranno disponibili due navette per il trasferimento al centro di guida ACI-SARA dalle ore 9.00 alle ore 17.00. L’ingresso è libero ma riservato ai possessori di patente A3 e A2. Have a Good (Honda) Day!

Pubblicato da Michele Perrino, 07/06/2024