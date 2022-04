Tutto pronto per la HAT Bobbio Adventourfest il 30 aprile e 1 maggio

HAT Series inizia la stagione con il primo appuntamento. Tutto pronto per l'Adventourfest a Bobbio (PC), dove nei giorni di sabato 30 aprile e domenica 1 maggio, sono invitati tutti gli amanti dell’adventouring e non solo, per condividere passione, provare le moto nei test ride, conoscere le aziende di accessori e abbigliamento. Ci saremo anche noi di Motorbox!

ADVENTOURFEST Si tratta di una prima per Bobbio (PC), che segue la formula dell'evento che ormai da 3 anni si svolge al Sestriere. Questa località è stata scelta non solo per la sua fama di borgo tra i più belli d’Italia, ma anche per la sua tradizione di grande accoglienza verso i motociclisti. Bobbio, nel cuore della Val Trebbia, collega la pianura Padana al Mar Ligure con splendide strade sia in asfalto che per l'off road. Per questo è presente un vero e proprio turismo motociclistico. Con questo spirito e quello delle iniziative HAT Series, il Comune di Bobbio non ha esitato nel promuovere la manifestazione.

IL CUORE Vero e proprio cuore dell'HAT Bobbio Adventourfest sarà l’HAT Village, nella grande Piazza XXV Aprile, dove

l’ingresso è gratuito. Nelle giornate di sabato e domenica, dalle 9 alle 18, l’HAT Village sarà il punto d’incontro degli

appassionati che potranno provare le moto di KTM, Honda, Husqvarna, Moto Morini, Suzuki e Triumph. Ci saranno anche Dainese e TCX, Nolan, Garmin, Anlas, Enduristan, Klim e MBE. E ancora Kryo, Acerbis, Enduro Repubblic e Over2000Riders. In totale l’HAT Village conterà una ventina tra stand ed hospitality. Ad animare la festa ci penserà la musica di Mashi DJ.

I TEST-RIDE Potrete salire in sella a KTM, con la sua gamma Adventure completa (390, 890, 1290), Honda con il consueto stuolo di moto della gamma e le Africa Twin della True Off-Road Academy, Husqvarna, con le nuovissime Norden 901, Moto Morini con la XCape 650, Suzuki con la sua nuova GSX-S 1000 GT e le V-Strom 1050 XT e 650 XT, ma anche Triumph, con Tiger 900 e la nuovissima Tiger 1200. I test-ride a gruppi con guide, con turni a cadenza oraria, si potranno prenotare direttamente sul posto presso il punto di registrazione di ciascuna Casa. Sarà necessario esibire la patente di guida idonea e disporre di abbigliamento tecnico protettivo (casco, guanti, stivali, giacca).

MINI-CORSI ADVENTOURING Grazie a Over2000Riders sarà possibile partecipare a dei mini-corsi sia alla introduzione al turismo-avventura che all’uso degli strumenti di navigazione, indispensabili per seguire i percorsi. Basterà presentarsi allo stand Over2000Riders e iscriversi al primo turno disponibile.

TOUR ADVENTOURING Non poteva mancare nel programma un tour adventouring, sempre organizzato da Over2000Riders. Iscrivendosi sul sito si potrà partecipare a un giro guidato di gruppo, di circa 130 km, per massimo una dozzina di partecipanti. Il giro, – di livello facile – impegnerà quasi tutta la giornata sulle strade del Tour delle 4 Regioni con passaggi al passo del Brallo, il Monte Lesima, Monte Chiappo, Varzi, Zavattarello ed il Monte Penice. Una piacevole gita strada/fuoristrada in compagnia delle guide di Over2000Riders. Info e iscrizioni direttamente sul loro sito, cliccando qui.