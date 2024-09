MTR S-15: il nuovo integrale in carbonio a meno di 200 euro

L'ultima novità del marchio MTR, commercializzato in esclusiva da Louis Moto, distributore di attrezzature e accessori motociclistici celebre iin Europa, è S-15 Carbon, un casco integrale in carbonio. La sua particolarità? Costa meno di 200 euro.

CARATTERISTICHE Per S-15 Carbon predisposizione per il Pinlock antiappannamento, prese d'aria su mentoniera e calotta, visierino parasole integrato, interni sfoderabili e lavabili. Non mancano anche paranaso e sottogola, il primo per minimizzare l'appannamento della visiera, il secondo per evitare l'ingresso di spifferi dalla parte inferiore del casco. La chiusura, invece, si affida a un cinturino con regolazione micrometrica. MTR S-15 Carbon è disponibile in due taglie di calotta, con misure dalla XS alla XXL. Il peso del nuovo integrale è dichiarato in 1.580 grammi.

PREZZO MTR S-15 Carbon è in vendita al prezzo di 199,99 euro: una cifra davvero molto bassa per un casco con calotta in fibra, anche se il peso pare elevato per il genere e le recensioni presenti sul sito di Louis Moto non particolarmente convincenti. Certo è che, da un casco in carbonio a quella cifra, non ci si può aspettare lo stesso livello di altri prodotti, di marchi più blasonati, proposti – aggiungo, non a caso – a cifre tre o quattro volte superiori...

Pubblicato da Michele Perrino, 10/09/2024