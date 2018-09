Autore:

Danilo Chissalè

TANTI AUGURI Domenica 16 settembre a Schiranna (Varese) si celebreranno i 40 anni di fondazione della Cagiva. Promossa dal Cagiva Club Italia, la manifestazione si svolgerà, nel complesso MV Agusta. Il raduno ripercorrerà le gesta sportive delle moto Cagiva nelle massime competizioni mondiali: il campionato 500 GP, la Parigi-Dakar, il motocross, le derivate di serie Sport Production.

NON SOLO CAGIVA Il raduno "I 40 anni della moto italiana", organizzato dal Registro Storico Cagiva in collaborazione con il Motoclub Internazionale di Cascina Costa, il Registro Storico Aermacchi e il Motoclub 100HP, vedrà schierate le moto Cagiva, Aermacchi e MV Agusta, ma anche modelli Husqvarna, Ducati e Moto Morini, marchi acquistati e rilanciati da Claudio Castiglioni. Il raduno sarà l’occasione per ricordare lo storico Presidente di MV Agusta e Massimo Tamburini, artista del design e amico, prima che stretto collaboratore del “Signor Claudio”.

IL PROGRAMMA Il programma prevede dalle ore 9 l'esposizione sul piazzale della fabbrica delle moto, un area interna sarà riservata alle moto più significative, di serie e da corsa, prodotti dal 1950 ad oggi. Alle 12 partirà il tradizionale motogiro insieme a ex piloti e personaggi legati al mondo della moto varesina, con “sgasata” finale di gruppo sul lago, per omaggiare Claudio Castiglioni e Massimo Tamburini. Dalle ore 14 uno spettacolo di musica dal vivo anni ’80 accompagnerà i presenti fino al termine della manifestazione.