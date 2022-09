Brera Cicli: al via il rebranding grazie al Gruppo Mandelli

Con 80 mila bici vendute nell’ultimo anno e oltre 600 rivenditori in tutta Italia, Brera Cicli punta al cuore di chi ama pedalare. Il Gruppo Mandelli - a cui fa capo proprio Brera Cicli - investe nella crescita del suo marchio con una nuova importante strategia di rebranding mirata a fare di Brera Cicli un brand riconosciuto e amato. E-bike, urban, trekking, mtb, teen, kid e special Brera Cicli vanta una gamma completa di oltre 60 modelli, pensati per ogni fascia d’età e soprattutto per tutti i gusti, grazie a un ventaglio di materiali, colori e componenti ampio e variegato (qui le E-bike fino a 600 euro).

MTB Brera Cicli

UN PUNTO DI RIFERIMENTO ''Siamo orgogliosi e felici di lanciare questo nuovo progetto di comunicazione con il quale vogliamo davvero far diventare Brera Cicli un punto di riferimento per i consumatori. Noi di Brera Cicli crediamo nella gioia che rende l’andare in bicicletta un’esperienza unica. Siamo fermamente convinti che ci faccia proprio bene: pedalare ci dà un senso di libertà e spensieratezza unici, che nessun altro mezzo di trasporto è in grado di risvegliare. Ed è per questo che facciamo biciclette per tutti e per tutte le tasche'', spiega Marco Biollo, Amministratore delegato del Gruppo Mandelli.

VEDI ANCHE

E-bike di Brera Cicli

NUOVO SITO Specchio della nuova identità del brand è ora il sito web rinnovato, realizzato dal team creativo di Mandelli in collaborazione con l’agenzia Glint su piattaforma Shopify. A ogni bicicletta è dedicata una scheda prodotto, completa di tutti i dettagli tecnici, immagini e video. Secondo la filosofia del Gruppo Mandelli, chi entra nel mondo di Brera Cicli deve provare un immediato senso di empatia e riconoscimento. Navigabile per categoria e presto anche tramite bike selector, breracicli.it ospita anche un blog dove si dà spazio a storie, curiosità e soprattutto a consigli da parte di esperti del settore.